13-latek groził nauczycielowi, że przyjdzie do szkoły z maczetą. W plecaku ukrywał nóż. Sąd podjął decyzję

Koszalin: 13-latek groził nauczycielowi maczetą

Sytuacja miała miejsce w jednej z koszalińskich szkół podstawowych. Sławomir Przykucki, rzecznik Sądu Okręgowego w Koszalinie, przekazał, że uczeń narzekał na rzekome problemy z oświetleniem i oświadczył pedagogowi, że w przypadku braku reakcji „przyjdzie z maczetą”. Pracownik placówki natychmiast zareagował na te alarmujące słowa i zawiadomił odpowiednie organy. Już w piątkowy poranek na terenie placówki edukacyjnej pojawili się funkcjonariusze policji, aby przeprowadzić niezbędne czynności.

Uczeń z Koszalina ukrywał w plecaku nóż kuchenny

W trakcie podjętej interwencji mundurowi nakazali nastolatkowi pokazać zawartość jego plecaka. Wtedy właśnie trzynastolatek sam przyznał policjantom, że wewnątrz schowany jest nóż kuchenny. Sąd poinformował później o linii obrony chłopca, który zapewniał, iż nie planował robić nikomu krzywdy ani używać ostrego narzędzia do zastraszania. Swoje zachowanie tłumaczył roztargnieniem, wyjaśniając, że kilka dni wcześniej na lekcjach robiono owocowe smoothie, a on po prostu zapomniał wypakować sprzęt ze swojego bagażu.

Decyzja sądu rodzinnego wobec 13-latka z Koszalina

Po zatrzymaniu chłopiec trafił prosto przed oblicze sądu rodzinnego, gdzie miał okazję złożyć szczegółowe wyjaśnienia. Chociaż nastolatek przedstawił swoją wersję zdarzeń, wymiar sprawiedliwości uznał, że cały incydent wymaga niezwykle wnikliwego zbadania i nie można go zbagatelizować.

Ze względu na fakt wypowiedzenia niepokojących zapowiedzi pod adresem pedagoga, sprawa będzie kontynuowana na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny. Jak poinformował rzecznik sądu, wobec trzynastolatka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci nadzoru kuratorskiego.

W praktyce oznacza to stałą kontrolę nad poczynaniami nieletniego ze strony wyznaczonego urzędnika. Jednocześnie sąd rodzinny będzie w dalszym ciągu skrupulatnie przyglądał się całej sytuacji.

Policja kontroluje szkoły w Koszalinie

Przedstawiciele organów ścigania zaznaczają, że ten konkretny przypadek był odosobnioną sytuacją w mieście, która wymagała policyjnej interwencji w murach szkoły. Mundurowi skoncentrowali się obecnie na wzmocnieniu bezpieczeństwa we wszystkich lokalnych placówkach edukacyjnych, regularnie wymieniając informacje z kadrą kierowniczą i błyskawicznie sprawdzając każdy niepokojący komunikat.

Głos w sprawie zabrał również włodarz miasta. Tomasz Sobieraj, pełniący funkcję prezydenta Koszalina, uspokaja mieszkańców, zapewniając, że proces nauczania przebiega bez jakichkolwiek zakłóceń we wszystkich budynkach, a lekcje toczą się utartym rytmem. Włodarz poprosił jednocześnie lokalną społeczność o nieuleganie panice.

Brutalne ataki w szkołach w całej Polsce

Koszaliński incydent zbiegł się w czasie z niezwykle mrocznym okresem dla polskiego szkolnictwa. Zaledwie w czwartek na terenie placówki w Leszczydole-Nowinach dawny uczeń rzucił się z niebezpiecznym narzędziem na trzy osoby, wskutek czego śmierć poniosła pracownica obsługi, a dyrektor wraz z jedną z nauczycielek odnieśli obrażenia.

Dzień wcześniej doszło do tragedii w Ostrołęce, gdzie dziewiętnastolatek ranił nożem aż dziewięć ofiar, natomiast w Sierpcu funkcjonariusze ujęli siedemnastolatka planującego szkolną masakrę. Decyzją organów ścigania młody mieszkaniec Sierpca spędzi najbliższe dwa miesiące w areszcie.

W obliczu tak wstrząsających i niebezpiecznych wydarzeń w kraju, organy ścigania nie bagatelizują już żadnych doniesień. Każda, nawet z pozoru niewinna informacja o potencjalnym zagrożeniu jest natychmiast drobiazgowo weryfikowana.