16-latek potrącony przez maszynę rolniczą. Trwa walka o życie nastolatka w szpitalu

Nieuwaga 56-letniego traktorzysty

Jak poinformowała na antenie TVP3 Szczecin asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, kierujący maszyną 56-latek dopuścił się fatalnego w skutkach zaniedbania. Mężczyzna nie zweryfikował, czy w bezpośrednim otoczeniu ciągnika rolniczego nikogo nie ma. Brak upewnienia się co do bezpieczeństwa doprowadził do potrącenia chłopaka, który znalazł się w niebezpiecznej luce między ciągnikiem a agregatem uprawno-siewnym.

Wskutek tego potężnego uderzenia nastolatek doznał niezwykle rozległych obrażeń w obrębie głowy i w trybie pilnym trafił pod specjalistyczną opiekę personelu pobliskiego szpitala.

Szybka interwencja służb i badanie trzeźwości w Koszalinie

Na miejscu zdarzenia błyskawicznie zjawiły się patrole policji oraz załoga pogotowia ratunkowego. Mundurowi przeprowadzili szczegółowe oględziny terenu, zebrali niezbędne ślady i dokładnie rozpytali osoby będące w pobliżu. Badanie alkomatem jednoznacznie wykazało, że 56-letni sprawca nieszczęścia był całkowicie trzeźwy. Komplet akt z policyjnych czynności zostanie teraz przekazany do sądu, który oceni odpowiedzialność karną starszego mężczyzny.

Śledczy badają przyczyny rolniczego wypadku

Funkcjonariusze cały czas rzetelnie weryfikują wszystkie szczegóły tego dramatycznego zajścia. Policjanci zwracają uwagę, że podobne incydenty w trakcie rutynowych robót polowych nie należą do częstych zjawisk, jednak gdy już do nich dochodzi, ich główną przyczyną jest zazwyczaj rażąca dekoncentracja i zlekceważenie podstawowych reguł bezpieczeństwa przez operatorów ciężkiego sprzętu.

Maszyny rolnicze nie wybaczają błędów

Specjaliści z branży rolniczej nieustannie przypominają, że codzienna praca na roli wymaga absolutnie maksymalnego skupienia ze strony pracowników. Ciężki sprzęt dysponuje potężną mocą, dlatego nawet ułamek sekundy braku kontroli nad pojazdem może zakończyć się fatalnie dla osób przebywających w pobliżu.

Dramatyczna sytuacja z Koszalina niemal zakończyła się najgorszym możliwym scenariuszem. Młody pacjent wciąż przebywa w placówce medycznej, a specjaliści nieustannie monitorują parametry jego organizmu.

QUIZ: Czy nadajesz się do życia na wsi? Pytanie 1 z 15 Kiedy pieje kogut? w samo południe tylko rano o różnych porach dnia Następne pytanie