Apelacja po wyroku w sprawie śmierci pięciu nastolatek w escape roomie

Sąd Okręgowy w Koszalinie formalnie przyjął apelacje stron procesu

Dokumenty zostaną przekazane do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie jeszcze w kwietniu

Wyrok dotyczy czterech osób oskarżonych o stworzenie zagrożenia pożarowego

Dwóch głównych oskarżonych usłyszało bezwzględne kary więzienia

Nieprawomocny wyrok zapadł w listopadzie 2024 r. Dwaj główni oskarżeni zostali skazani na kary więzienia i objęci zakazem prowadzenia działalności w branży rozrywkowej, a dwie inne osoby usłyszały wyroki w zawieszeniu. Sąd orzekł też nawiązki dla rodzin ofiar w łącznej wysokości 2 mln zł.

Apelacje zapowiedziały wszystkie strony procesu. Rodzice ofiar uznali kary za zbyt niskie, natomiast obrona kwestionowała zarówno winę, jak i wysokość zasądzonych świadczeń.

Postępowanie apelacyjne rusza po ponad rocznym opóźnieniu, związanym z brakiem pisemnego uzasadnienia wyroku. Sporządzająca je sędzia przebywała na zwolnieniu lekarskim i wróciła do pracy dopiero w 2026 r.

Do tragedii doszło 4 stycznia 2019 r. w escape roomie „To Nie Pokój” przy ul. Piłsudskiego w Koszalinie. Pięć 15-letnich dziewcząt świętowało urodziny jednej z nich w pokoju zagadek. W trakcie gry wybuchł pożar, a nastolatki nie mogły się wydostać – drzwi nie miały klamki od środka, a w budynku brakowało dróg ewakuacyjnych. Dziewczęta zginęły w wyniku zatrucia gazami pożarowymi.

20