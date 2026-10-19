Brokies, Fukaj, Young Leosia w Kołobrzegu!

Krzysztof Baziuniak
2026-10-19 11:22

3 edycja rapowego koncertu w ramach trasy Eska Music Tour 2026 w Kołobrzegu zbliża się wielkimi krokami, a emocje sięgają zenitu! Już 14 listopada 2026 roku kołobrzeska Hala Milenium zmieni się w absolutną stolicę polskiego rapu. Zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne.

Latarnia morska w Kołobrzegu na tle diabelskiego młyna i portu. O Eska Music Tour przeczytasz na Eska Koszalin.
Autor: Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji/ Materiały prasowe Kołobrzeg

Line-up wydarzenia łączy unikalne osobowości i charyzmę:

  • Young Leosia, bezapelacyjna ikona imprezowych bangerów, której koncerty generują nieprawdopodobne pokłady energii i powszechny entuzjazm widowni.
  • Fukaj, jeden z najbardziej wyrazistych głosów młodego pokolenia, ceniony za liryczną szczerość, mocne bity i niesamowity kontakt z publicznością.
  • Brokies, absolutny fenomen i wschodząca siła, która błyskawicznie podbija podsumowania platform streamingowych i gromadzi wierne grono fanów.
Pula biletów kurczy się z godziny na godzinę. Nie zwlekaj do ostatniej chwili!
Zapewnij sobie miejsce na najgłośniejszym imprezowym wydarzeniu tej jesieni!
Bilety są dostępne na platformie eBilet.pl

ROLKI