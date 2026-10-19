Brokies, Fukaj, Young Leosia w Kołobrzegu!

3 edycja rapowego koncertu w ramach trasy Eska Music Tour 2026 w Kołobrzegu zbliża się wielkimi krokami, a emocje sięgają zenitu! Już 14 listopada 2026 roku kołobrzeska Hala Milenium zmieni się w absolutną stolicę polskiego rapu. Zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne.

Autor: Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji/ Materiały prasowe Kołobrzeg