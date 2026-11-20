Nowy wykonawca dworca PKP w Koszalinie. Ruszają prace

Wznoszenie nowej stacji kolejowej w Koszalinie od dłuższego czasu wywoływało ogromne emocje społeczne. Obiekt ten w założeniu miał stać się prawdziwą wizytówką miasta oraz nowoczesną bramą prowadzącą na Pomorze Środkowe, jednak przez nawarstwiające się problemy wykonawcze cała budowa utknęła w martwym punkcie. Obecnie pojawiła się wreszcie realna szansa na szczęśliwy finał tego przedsięwzięcia.

Polskie Koleje Państwowe przekazały właśnie informację o zawarciu kontraktu z nową firmą, którą została spółka TEXOM S.A. Zadaniem tego podmiotu będzie sfinalizowanie przerwanej inwestycji, a wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę blisko 46 mln zł brutto. Wkrótce wykonawca przejmie oficjalnie plac budowy, natomiast pierwsze prace budowlane mają wystartować jeszcze przed zakończeniem bieżącego roku.

„Po perturbacjach inwestycja PKP S.A. w Koszalinie wróciła na właściwe tory i właśnie została zawarta umowa z nowym wykonawcą robót budowlanych” – podkreślił Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A. ds. rozwoju i inwestycji.

Jak będzie wyglądał nowy dworzec w Koszalinie?

Koszalin stanowi kluczowy punkt na trasie wiodącej bezpośrednio nad Bałtyk i jest jednym z głównych ośrodków miejskich na Pomorzu Środkowym. Sprawia to, że przez miasto rokrocznie przewijają się tysiące turystów, którzy podróżują w stronę popularnych nadmorskich kurortów.

Docelowo koszaliński dworzec przekształci się w obiekt w pełni funkcjonalny, nowoczesny i dostosowany do potrzeb każdego podróżnego. W samym sercu gmachu zaplanowano letnią poczekalnię oraz otwarty pasaż, którym pasażerowie dojdą do tunelu prowadzącego na perony. Projektanci zadbali również o ocalenie historycznych detali ze starego budynku, dzięki czemu za szklanymi elewacjami wyeksponowane zostanie zabytkowe sgraffito z 1962 roku.

Udogodnienia dla pasażerów i ekologia na stacji Koszalin

Północne skrzydło gmachu zostanie przeznaczone na obsługę podróżnych, mieszcząc kasy biletowe, poczekalnię i elektroniczne tablice informujące o ruchu pociągów. Z kolei w strefie handlowej nowego dworca przewidziano miejsce na cztery lokale usługowe.

Kluczowym założeniem projektu jest całkowite wyeliminowanie barier architektonicznych. Z myślą o osobach niewidomych oraz niedowidzących w obiekcie znajdą się plany dotykowe, ścieżki naprowadzające i tabliczki w alfabecie Braille’a. Całość uzupełnią nowoczesne systemy bezpieczeństwa połączone z inteligentnym zarządzaniem budynkiem.

Architekci uwzględnili w dokumentacji także szereg rozwiązań proekologicznych. Aby skutecznie ograniczyć zużycie energii elektrycznej, na dachu stacji pojawią się panele fotowoltaiczne, a zamontowane wewnątrz oświetlenie będzie sterowane w sposób automatyczny.

Przebudowa okolic dworca w Koszalinie i plany PKP w regionie

Planowane prace budowlane wyjdą poza mury samego gmachu i całkowicie odmienią jego najbliższe sąsiedztwo. Przed wejściem głównym zamontowane zostaną stojaki dla rowerzystów, natomiast po północnej stronie powstanie specjalna zatoczka typu kiss&ride. Południową część terenu zaprojektowano pod miejsca parkingowe dla aut elektrycznych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Koszalińskie przedsięwzięcie wpisuje się w znacznie szerszy program kolejowych inwestycji, które PKP realizują na terenie województwa zachodniopomorskiego. Państwowa spółka przygotowuje lub prowadzi już analogiczne projekty obejmujące dworce w Świnoujściu, Międzyzdrojach oraz Szczecinie Dąbiu.

Kiedy otwarcie nowego dworca PKP w Koszalinie?

Mieszkańcy regionu liczą na jak najszybsze otwarcie nowej stacji, jednak na ostateczny koniec robót będą musieli jeszcze trochę poczekać. Aktualne plany PKP zakładają sfinalizowanie prac i oddanie dworca pasażerom do końca lipca 2028 roku.

Mimo odległego terminu samo zawarcie kontraktu stanowi niezwykle ważny sygnał dla miasta po latach ciągłych problemów i niepowodzeń. Dotrzymanie nowego harmonogramu sprawi, że Koszalin przestanie być kojarzony z rozgrzebaną budową i odzyska nowoczesny dworzec kolejowy.

5

Czy dobrze znasz slang kolejowy? Pytanie 1 z 10 "Badyle" to określenie: krzaków rosnących wzdłuż torów kolejowych pantografów na lokomotywach szlabanów na przejazdach kolejowych Następne pytanie