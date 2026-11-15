"Dzisiaj znaleźliśmy zwłoki mojej żony". Mąż Emilii Koprowskiej przekazał dramatyczną wiadomość

Z okolic Darłowa napłynęły dramatyczne informacje po tym, jak w niedzielę, 15 listopada, w pobliskim lesie odkryto ciało młodej kobiety. Chociaż śledczy do pełnego i oficjalnego ustalenia personaliów zmarłej mogą potrzebować testów genetycznych DNA, to pewność w tej sprawie ma już mąż poszukiwanej od 30 sierpnia Emilii Koprowskiej. Mężczyzna w przejmującym wideo udostępnionym w mediach społecznościowych detektyw Mai Rutkowski przekazał, że ziścił się najczarniejszy scenariusz.

Krystian Koprowski o finale poszukiwań Emilii

Krystian Koprowski przekazał tragiczną wiadomość o zakończeniu akcji poszukiwawczej jego żony oraz wyraził wdzięczność wszystkim osobom biorącym udział w trwających 78 dni poszukiwaniach.

„Chciałem bardzo podziękować wszystkim grupom poszukiwawczym, zwłaszcza biuru Rutkowski, (...) i wszystkim, którzy uczestniczyli w poszukiwaniach. Dzisiaj znaleźliśmy zwłoki mojej żony. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za pomoc do ostatniego dnia” - powiedział mąż Emilii Koprowskiej w nagraniu zamieszczonym na profilu detektyw Mai Rutkowski.

Krzysztof i Maja Rutkowski wydali oświadczenie po odnalezieniu ciała

W akcję mającą na celu odnalezienie Emilii Koprowskiej czynnie włączyło się także biuro detektywistyczne należące do Krzysztofa Rutkowskiego. Po makabrycznym odkryciu Maja i Krzysztof Rutkowski zamieścili w sieci oficjalne kondolencje dla bliskich, dziękując jednocześnie za okazane wsparcie.

„W 78. dniu od zaginięcia Emilii Koprowskiej odnaleziono jej ciało. To niezwykle trudny i bolesny moment dla wszystkich, którzy przez ostatnie tygodnie z nadzieją i zaangażowaniem uczestniczyli w poszukiwaniach. W imieniu Biura Rutkowski, Mai Rutkowski oraz Krzysztofa Rutkowskiego składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które włączyły się w działania poszukiwawcze. Dziękujemy za każdy telefon, każdą przekazaną informację, rozmowę, spotkanie i każdą okazaną pomoc. Szczególne podziękowania kierujemy do wolontariuszy oraz wszystkich osób, które poświęciły swój czas, siły i zaangażowanie, by pomóc w odnalezieniu Emilii. Dziękujemy również wszystkim, którzy wspierali te działania i nie pozostali obojętni wobec tej sprawy. Rodzinie, najbliższym oraz wszystkim pogrążonym w żałobie składamy najszczersze wyrazy współczucia i kondolencje. Biuro Rutkowski Maja Rutkowski i Krzysztof Rutkowski” - napisali w oświadczeniu Maja i Krzysztof Rutkowski.

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie wydała oświadczenie

Przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Koszalinie przyznają, że stan odnalezionego ciała mocno komplikuje proces identyfikacji, jednak zebrane dowody sugerują, iż może to być poszukiwana od ponad 2,5 miesiąca kobieta.

„Zwłoki są w stanie bardzo daleko posuniętego rozkładu, natomiast oględziny odzieży i oględziny przedmiotów, które znaleziono przy zwłokach pozwalają na stwierdzenie z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że jest to ciało zaginionej pani Emilii Koprowskiej. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że śmierć nastąpiła na skutek powieszenia, przy czym ciało zostało zabezpieczone do sekcji i sekcja powinna odpowiedzieć na pytanie, co było faktyczną przyczyną śmierci” - poinformowała prokurator Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Śledztwo w sprawie Emilii Koprowskiej trwa

Prokuratura ujawniła także szczegóły dotyczące lokalizacji zwłok i zapowiedziała kolejne czynności procesowe. Ciało leżało w odległości niespełna czterech kilometrów od punktu, w którym wcześniej natrafiono na plecak należący do zaginionej kobiety.

„Mężczyzna, który natknął się na ciało, przekazał, że kilka tygodni wcześniej wykonywał w tym miejscu prace polowe i wtedy nie zauważył zwłok. Nie potrafię jednak powiedzieć, czy ciało znajdowało się wówczas w tym samym miejscu ani w jakiej pozycji je znaleziono. (...) Nie można wykluczyć, że do potwierdzenia tożsamości kobiety potrzebne będą badania DNA. Ze względu na zaawansowany rozkład zwłok o sposobie przeprowadzenia badań zdecyduje patomorfolog podczas sekcji” - dodała prokurator Dziadczyk.

Postępowanie, w którym śledczy od samego początku brali pod uwagę różne hipotezy, łącznie z ewentualnym udziałem osób trzecich, będzie dalej prowadzone w celu pełnego wyjaśnienia okoliczności zgonu Emilii Koprowskiej.