Gwiazdy polskiego rapu zjadą do Kołobrzegu! Przed nami kolejna odsłona ESKA MUSIC TOUR

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Na scenie wystąpią:

Young Leosia, bezapelacyjna królowa imprezowych bangerów. Jej niezwykła charyzma, niezrównana energia na żywo oraz hity takie jak „Baila Ella” to gwarancja show na najwyższym światowym poziomie. Young Leosia łączy w swojej twórczości elementy hip-hopu, muzyki elektronicznej oraz popu. Artystka jest również znana z wyrazistego wizerunku scenicznego i kolorowych stylizacji.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Fukaj (Aleksander Wasiluk), to jeden z najbardziej uzdolnionych, wyrazistych i utalentowanych artystów młodego pokolenia, który jest również autorem tekstów. Pochodzi ze Szczecina. Słynie z unikalnego stylu, dopracowanych lirycznie numerów oraz przebojów takich jak „Zabiorę Cię tam” i „Nie chcę wracać”.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Brokies, to popularny polski boysband, zespół hip-hopowy oraz kolektyw influencerów, który błyskawicznie podbił polską scenę internetową i muzyczną. Grupa łączy kulturę serwisu YouTube z muzyką na pograniczu rapu, trapu oraz mocnych brzmień klubowych i techno. Zespół błyskawicznie podbija platformy streamingowe i serca słuchaczy swoimi energetycznymi numerami, na czele z wiralowym hitem „Puk Puk”.