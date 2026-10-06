Kołobrzeg po raz kolejny przejdzie do historii!

Na scenie pojawią się najgłośniejsze nazwiska rodzimej sceny: Young Leosia, Fukaj oraz Brokies.

Young Leosia - królowa imprezowych bangerów, której charyzma i niezrównana energia na scenie gwarantują widowisko na najwyższym poziomie.

Fukaj - jeden z najbardziej wyrazistych i utalentowanych artystów młodego pokolenia, znany z unikalnego stylu i mocnych lirycznie numerów.

Brokies - wschodząca siła rapu, która swoimi kawałkami błyskawicznie podbija serca słuchaczy i platformy streamingowe.

Bilety na Eska Music Tour Kołobrzeg (14.11.2026) trafiły właśnie do oficjalnej sprzedaży. Szczegółów szukajcie TUTAJ. Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie poprzednimi edycjami, wejściówki mogą zniknąć w ekspresowym tempie.

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