Kołobrzeg po raz kolejny przejdzie do historii!

Michał Zaręba
2026-10-06 10:10

Już 14 listopada 2026 roku nadmorskie miasto po raz trzeci zmieni się w stolicę polskiego rapu. Wszystko za sprawą rapowego koncertu w ramach trasy Eska Music Tour. Start o godzinie 19:00, w kołobrzeskiej Hali Milenium.

Logo Eska Music Tour na tle kolorowych brył i nieba. O koncercie w Kołobrzegu przeczytasz na Eska Koszalin.
Autor: Radio ESKA/ Materiały prasowe

Na scenie pojawią się najgłośniejsze nazwiska rodzimej sceny: Young Leosia, Fukaj oraz Brokies.

  • Young Leosia - królowa imprezowych bangerów, której charyzma i niezrównana energia na scenie gwarantują widowisko na najwyższym poziomie.
  • Fukaj - jeden z najbardziej wyrazistych i utalentowanych artystów młodego pokolenia, znany z unikalnego stylu i mocnych lirycznie numerów.
  • Brokies - wschodząca siła rapu, która swoimi kawałkami błyskawicznie podbija serca słuchaczy i platformy streamingowe.

Bilety na Eska Music Tour Kołobrzeg (14.11.2026) trafiły właśnie do oficjalnej sprzedaży. Szczegółów szukajcie TUTAJ. Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie poprzednimi edycjami, wejściówki mogą zniknąć w ekspresowym tempie.

Nie zwlekaj z zakupem - spiesz się i zagwarantuj sobie miejsce na najgłośniejszym wydarzeniu tej jesieni. Tego koncertu nie możesz przegapić!

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