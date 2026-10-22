Kuracjusze nadbałtyckiego sanatorium skarżyli się na problemy żołądkowe. Sanepid przekazał wyniki badań

Dolegliwości żołądkowo-jelitowe u kuracjuszy w Dąbkach

Sytuacja miała miejsce w sanatorium „Dukat”, zlokalizowanym w Dąbkach w Zachodniopomorskiem. W połowie października 29 osób zgłosiło poważne problemy ze strony układu pokarmowego. Dolegliwości wskazywały na zatrucie lub infekcję przewodu pokarmowego. Aby wyjaśnić sprawę, do ośrodka wysłano inspektorów sanitarnych, którzy natychmiast rozpoczęli dochodzenie epidemiologiczne.

Jak przekazał w rozmowie z RMF FM pełniący obowiązki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie Marcin Waszkiewicz, w momencie rozpoczęcia kontroli objawy chorobowe utrzymywały się tylko u dwóch osób.

Szczegółowe badania sanepidu w sanatorium

Pracownicy sanepidu zebrali próbki zarówno od chorych pacjentów, jak i od personelu kuchennego. Skontrolowano również blok żywieniowy w ośrodku, skąd pobrano odpowiednie wymazy z powierzchni roboczych. Dodatkowo przebadano wodę przeznaczoną do spożycia.

Na początku dochodzenia lekarze dyżurujący w sanatorium sugerowali, że za pogorszenie stanu zdrowia kuracjuszy może odpowiadać infekcja wirusowa. Niestety, ta hipoteza nie znalazła potwierdzenia w wynikach badań laboratoryjnych.

Niespodziewane wyniki badań. Brak bakterii i wirusów

Jak podał sanepid w oficjalnym komunikacie przekazanym dziennikarzom RMF FM, w przeanalizowanych próbkach nie stwierdzono obecności groźnych dla ludzi bakterii. Badania nie potwierdziły również występowania norowirusów, rotawirusów czy adenowirusów, czyli najczęstszych przyczyn masowych zachorowań w tego typu placówkach.

„W pobranych próbkach od osób chorych, zdrowego personelu kuchennego, wymazach czystościowych z części żywieniowej oraz próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie stwierdzono obecności bakterii chorobotwórczych dla człowieka”

Tajemnicza choroba w Dąbkach

Pomimo przeprowadzenia serii badań, inspekcja sanitarna nie była w stanie z całą pewnością wskazać źródła problemów zdrowotnych w placówce. W oficjalnym komunikacie przedstawiciele służb wprost przyznali, że nie potrafią ustalić przyczyny nagłego pogorszenia się stanu zdrowia kuracjuszy sanatorium.

Jednak wszystko wskazuje na to, że incydent został w pełni opanowany, a pacjenci poczuli się znacznie lepiej. Prowadzone dochodzenie epidemiologiczne nie wykryło żadnego zagrożenia związanego z serwowanym jedzeniem, pitną wodą, a także pracą załogi kuchennej.

Turnusy z NFZ w Dąbkach

Zlokalizowany w Dąbkach „Dukat” to nowoczesny obiekt, w którym odbywają się turnusy lecznicze dla dorosłych i dzieci, także te finansowane przez NFZ. Ośrodek, znajdujący się tuż przy brzegu Bałtyku, corocznie gości tłumy kuracjuszy z najdalszych zakątków kraju.

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