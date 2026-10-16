Nad Bałtykiem fala turystów. "Nie brakuje gości"

Polskie morze coraz popularniejsze

Wiele osób na krótkie wyjazdy czy urlopy wybiera znane lokalizacje za granicą, takie jak np. Barcelona, Paryż, Londyn czy Mediolan. Bez wątpienia są to wyjątkowe miejsca, które warto odwiedzić. Należy jednak pamiętać także o tym, że Polska również ma sporo do zaoferowania, a jedną z najlepszych i najpiękniejszych lokalizacji jest Bałtyk. Co ciekawe, to właśnie nasze nadmorskie miejscowości tej jesieni cieszyły i nadal cieszą się popularnością wśród urlopowiczów.

Boom nad morzem. Polacy odpoczywają nad Bałtykiem nawet jesienią

Jesień nad Bałtykiem zaczęła się bardzo owocnie, co potwierdzają informacje płynące z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Prezes Hanna Mojsiuk potwierdza, że tegoroczna pogoda i ogólna aura zachęca Polaków do wyjazdów do nadmorskich lokacji.

Wiele hoteli, pensjonatów oraz lokali gastronomicznych mówi o najlepszej jesieni od dekady. To kwestia bardzo udanej pogody nad Bałtykiem i tego, że wiele obiektów oferuje np. specjalne ceny dla klientów. Nad Bałtykiem w piątki, soboty i w niedzielę mamy więc naprawdę fantastyczną frekwencję. Tutaj królową jest pogoda. Piękna złota jesień to tłum nad morzem, a jak jest deszcz i wiatr, to plaże i promenady pustoszeją - mówiła Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Magnesem na turystów jest więc bez wątpienia pogoda, która szczególnie we wrześniu była naprawdę piękna. Obecnie niestety coraz częściej widzimy za oknami nieco bardziej jesienną aurę w postaci deszczu, mgły i wiatru, ale i tak nadal zdarzają się dni pełne słońca.

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Jest pogoda, są turyści. Nad morzem ta prawidłowość wydaje się być najbardziej uniwersalna. Widzimy, że wrzesień okazał się pogodowo bardzo udany, a w Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Świnoujściu, Pobierowie czy w Rewalu naprawdę nie brakuje gości [...] - mówiła Hanna Mojsiuk. Morze Bałtyckie w szczycie sezonu. Tak wyglądało Mielno. Burze, deszcz i wiatr [ZDJĘCIA]

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Pobierowo nową perłą Bałtyku?

W tym roku Pobierowo zasłynęło na wakacyjnej mapie Polaków. Bez wątpienia duży wpływ na to miało otwarcie hotelu Gołębiewski -Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Nowoczesny o ogromnych rozmiarach obiekt przyciągnął w wakacje tysiące gości, a na okres jesienno-zimowy szykuje jeszcze więcej atrakcji.

Gołębiewski zaskoczył nową ofertą. To będzie wielka impreza