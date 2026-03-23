Nadmorski kurort świeci pustkami. Kiedyś słynął z imprez

Anastazja Lisowska
2026-03-23 9:36

Jeszcze niedawno trudno było tu przecisnąć się przez tłum imprezowiczów, a dziś spacerując po Mielnie można odnieść wrażenie, że kurort zmienił swoją tożsamość - zamiast rozbawionych grup młodych ludzi spotkaliśmy m.in. siostry zakonne i spokojnie przechadzające się starsze osoby. Czy to tylko przedsezonowy spokój, czy znak, że słynna "polska Ibiza" przechodzi cichą przemianę?

Radio ESKA Google News

"Polska Ibiza" przechodzi transformację na naszych oczach

Przez lata Mielno uchodziło za jedno z najbardziej imprezowych miejsc nad polskim morzem, zyskując miano "polskiej Ibizy". Latem kurort przyciągał tłumy spragnione zabawy - kluby pękały w szwach, muzyka niosła się do białego rana, a deptaki tętniły życiem niemal przez całą dobę. To właśnie tutaj młodzi ludzie szukali nie tylko wypoczynku, ale przede wszystkim rozrywki na najwyższych obrotach. Z czasem jednak charakter miejscowości zaczął się zmieniać - dziś coraz częściej mówi się o niej nie tylko w kontekście imprez, ale także spokojniejszego wypoczynku i nadmorskiego relaksu. Widać to szczególnie teraz, przed sezonem wysokim. 

Mielno świeci pustkami

W niedzielę 22 marca 2026 roku pojechaliśmy do Mielna i to co zastaliśmy, diametralnie nas zaskoczyło. Na plaży - mimo świetnej pogody - spacerowała garstka osób i byli to raczej seniorzy, którzy podziwiali zachód słońca. 

Oczywiście można przypuszczać, że to efekt przedsezonowego okresu - kalendarzowa wiosna dopiero się zaczęła, a do wakacyjnego szczytu pozostało jeszcze kilka miesięcy. Wiele lokali jest zamkniętych, a część turystów zwyczajnie czeka na cieplejsze dni. Mimo to taki widok i tak zaskakuje, zwłaszcza w miejscu, które przez lata uchodziło za jedno z najbardziej gwarnych nad Bałtykiem.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Mielno wiosną 2026. Znikoma ilość turystów [ZDJĘCIA]

Mielno wiosną 2026
Galeria zdjęć 25

Duże zmiany w Mielnie

Spacerując po Mielnie już poza samą plażą, wyraźnie widać, że miejscowość przechodzi zmiany. W okolicach ul. Wojska Polskiego powstał m.in. nowy skwer z ławkami oraz siłownią zewnętrzną, który zachęca do odpoczynku i aktywności na świeżym powietrzu. W różnych częściach kurortu trwają także inwestycje - budują się nowe obiekty noclegowe, a część restauracji przeszła modernizację i zyskała świeży, bardziej elegancki wygląd. Wszystko więc wskazuje na to, że tegoroczni turyści mogą liczyć nie tylko na nadmorski klimat, ale i coraz wyższy standard wypoczynku, zbliżający Mielno do bardziej luksusowych kurortów.

