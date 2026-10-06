Nowy gigant nad Bałtykiem. W okolicach Mielna może powstać potężny kompleks

Ogromna inwestycja w Łazach. Jest wniosek o budowę

Końcówka sierpnia 2026 roku przyniosła złożenie wniosku przez spółkę Firmus Mierzeja. Dotyczy on pozwolenia na realizację obiektu przy ulicy Mieleńskiej w Łazach. Inwestycja ma zostać zrealizowana na ogromnym obszarze liczącym przeszło 8 hektarów.

Przyszła zabudowa ma obejmować łącznie ponad 95 tysięcy metrów sześciennych powierzchni. W przedstawionym projekcie uwzględniono przede wszystkim części rekreacyjne, wypoczynkowe, a także strefy handlowe i gastronomiczne. Co więcej, mają się tam również znaleźć miejsca przeznaczone na sport oraz zabudowa wielorodzinna o charakterze mieszkaniowym.

Obok Mielna powstanie nowy turystyczny gigant?

Łazy to miejscowość oddalona o zaledwie kilka kilometrów od Mielna, a przedsiębiorstwo Firmus od długiego czasu snuje plany zbudowania w tej lokalizacji wielkiego ośrodka wypoczynkowego. W tej chwili całe przedsięwzięcie nazywane jest „Mierzeją”.

Drugi Gołębiewski nad Bałtykiem?

Można śmiało stwierdzić, że planowana inwestycja w pobliżu jeziora Jamno i Mielna może w pewnym stopniu przypominać słynny obiekt z Pobierowa, mianowicie hotel Gołębiewski. Wiadomo, że konstrukcja w Pobierowie jest znacznie większa od planowanego ośrodka w Łazach, jednak rozmach przedsięwzięcia nadal budzi podziw. Stanowi to kolejną dużą inwestycję o charakterze turystycznym, zdolną przyciągnąć tysiące podróżnych w te rejony polskiego wybrzeża, a tym samym mocno odmienić krajobraz okolicy. Poniżej zamieszczamy wizualizacje hotelu Dune City z 2016 roku, które pochodzą ze strony firmusgroup.pl.

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Dune City na Mierzei Jamneńskiej

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Inwestycja w Łazach wraca po latach

Historia inwestycji sięga jeszcze czasów projektu Dune City. Wiele lat temu ogłaszano budowę gigantycznego kompleksu turystycznego w tym rejonie.

Zgodnie z początkowymi założeniami, w tym miejscu miało pojawić się ponad 50 budynków oferujących mniej więcej 10 tysięcy miejsc noclegowych. Całość miała zajmować około 300 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej oraz użytkowej. W tamtym okresie szacowano wartość całego projektu na blisko 4,5 miliarda złotych. Wstępnie przewidywano start robót budowlanych na rok 2018, jednak w opisywanej formie projekt ostatecznie nie doszedł do skutku.

Kiedy ruszy budowa nowej inwestycji w Łazach?

Obecnie niezwykle trudno wskazać dokładny termin startu robót budowlanych. Przekazanie wniosku o wydanie pozwolenia to istotny etap, jednak nie gwarantuje on z automatu natychmiastowego rozpoczęcia budowy. Należy więc uzbroić się w cierpliwość, oczekując na kolejne komunikaty i detale.