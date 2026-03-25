Nowy odcinkowy pomiar prędkości. Trzeba zdjąć nogę z gazu

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-03-25 19:30

Kierowcy jadący nad morze powinni mieć się na baczności. Na jednej z kluczowych tras w województwie zachodniopomorskim pojawił się w ostatnim czasie nowy odcinkowy pomiar prędkości. Oznacza to więc koniec gwałtownego przyspieszania między kamerami i większe ryzyko mandatu dla tych, którzy zlekceważą ograniczenia.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Nad szarą, mokrą autostradą rozciąga się metalowa konstrukcja bramy drogowej z licznymi kamerami i urządzeniami pomiarowymi, umieszczonymi na platformie z barierkami. Dwa rzędy latarni ulicznych oświetlają drogę, biegnącą między gęstymi, bezlistnymi krzewami po obu stronach. Horyzont dominuje jednolicie szare, zachmurzone niebo, a na dalekim planie widać niewielki znak drogowy ostrzegający o niebezpieczeństwie.
Odcinkowy pomiar prędkości zalewa Polskę

Odcinkowe pomiary prędkości pojawiają się na polskich drogach coraz częściej i skutecznie zmieniają zachowanie kierowców. W przeciwieństwie do tradycyjnych fotoradarów nie rejestrują jednorazowego przekroczenia prędkości, lecz kontrolują cały przejazd na wyznaczonym odcinku. System oblicza średnią prędkość pojazdu między dwoma punktami, co sprawia, że chwilowe zwolnienie przed kamerą nie ma żadnego znaczenia. Rozwiązanie to uznawane jest za jedno z najskuteczniejszych narzędzi poprawy bezpieczeństwa na drogach - zmusza bowiem kierowców do utrzymywania stałej, zgodnej z przepisami prędkości przez dłuższy czas. W ostatnim czasie tego typu "bat" na kierowców powstał również w drodze nad morze.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na S6

Odcinkowy pomiar prędkości został uruchomiony na drodze ekspresowej S6 w rejonie Kołobrzegu. Obejmuje odcinek pomiędzy węzłami Kołobrzeg (Rościęcino) i Kołobrzeg (Niekanin), a jego długość wynosi około 3 kilometrów. Turyści, którzy będą podróżowali tą trasą latem będą musieli zdjąć nogę z gazu, to pewne.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

W przeciwieństwie do klasycznych fotoradarów, system nie mierzy prędkości w jednym miejscu. Zamiast tego:

  • kamera na początku odcinka zapisuje moment wjazdu pojazdu,
  • druga kamera rejestruje czas wyjazdu,
  • system oblicza średnią prędkość przejazdu.

Jeśli okaże się ona wyższa niż dopuszczalna, wykroczenie jest automatycznie rejestrowane i trafia do analizy.

Odcinkowy pomiar prędkości. Jakie są ograniczenia?

Na kontrolowanym fragmencie obowiązują standardowe limity dla drogi ekspresowej:

  • 120 km/h dla samochodów osobowych,
  • 80 km/h dla pojazdów ciężarowych.

Przekroczenie średniej prędkości może zakończyć się mandatem, a w skrajnych przypadkach także punktami karnymi lub utratą prawa jazdy.

