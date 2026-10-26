Pasterze z Koszalina zakończyli sezon. Owce ostrzyżone, psy zachwyciły publiczność

Strzyżenie owiec przyciągnęło największą uwagę

Jednym z głównych punktów programu był pokaz strzyżenia owiec. Stado, które uczestniczyło w wydarzeniu, należało do hodowcy Marcina Piotrowskiego z Jamna. Publiczność mogła nie tylko obserwować sam zabieg, ale także dotknąć świeżo pozyskanej wełny i dowiedzieć się więcej o pracy hodowców.

Pokaz przeprowadził Ireneusz Szczepanek, który wyjaśniał, że strzyżenie jest przede wszystkim zabiegiem higienicznym i sanitarnym, poprawiającym komfort życia zwierząt. Jak tłumaczył zgromadzonym, cały proces trwa zaledwie kilka minut i można go porównać do wizyty u fryzjera.

Psy pasterskie pokazały swoje umiejętności

Duże zainteresowanie wzbudziła również część wydarzenia zorganizowana na boisku w Jamnie. Widzowie obserwowali pokaz zaganiania owiec przez wyszkolone psy pasterskie, które prezentowały precyzję i doskonałą współpracę ze swoimi przewodnikami.

Nie mniej emocji dostarczył pokaz dog frisbee. Przed publicznością wystąpiła Wiktoria Świtoń wraz z psem Maeve. Zwierzę wykonywało efektowne skoki i chwytało lecące dyski, co spotkało się z entuzjastyczną reakcją widzów. Wiktoria pochodzi z Głowaczewa pod Kołobrzegiem i od lat bierze udział w zawodach tej dyscypliny sportu.

Regionalne smaki i atrakcje dla najmłodszych

Na dziedzińcu Zagrody Jamneńskiej nie zabrakło również stoisk z rękodziełem, wyrobami z wełny oraz owczymi serami. Odwiedzający mogli spróbować lokalnych specjałów i kupić ręcznie wykonane produkty inspirowane regionalną tradycją.

Najmłodsi uczestnicy chętnie korzystali z warsztatów plastycznych oraz możliwości karmienia owiec. Jak relacjonowali organizatorzy i uczestnicy wydarzenia, przygotowane dla zwierząt marchewki znikały błyskawicznie, a dzieci ustawiały się w kolejce, by z bliska spotkać się ze stadem.

Rozmowy o wilkach i ochronie hodowli

W drugiej części wydarzenia odbyło się także spotkanie z leśnikami oraz przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Rozmowy dotyczyły zagrożeń, jakie dla hodowców mogą stanowić wilki, rysie i inne drapieżniki, a także sposobów ochrony zwierząt gospodarskich.

Piękna jesienna pogoda sprawiła, że na teren Zagrody Jamneńskiej przybyły prawdziwe tłumy. Czwarta edycja wydarzenia po raz kolejny połączyła edukację, zabawę i promocję lokalnego dziedzictwa, pokazując, że tradycje pasterskie wciąż budzą duże zainteresowanie mieszkańców Pomorza.

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