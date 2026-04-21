Polacy wybrali najlepszy hotel w Polsce. Znajduje się w imprezowej stolicy kraju!

Najlepsze hotele w Polsce wybrane

Ranking Travelist Hotel Star 2026 to jedno z najważniejszych zestawień w branży turystycznej w Polsce, które co roku wyróżnia obiekty oferujące najwyższy standard wypoczynku. Laureaci wybierani są zarówno przez ekspertów portalu Travelist.pl, jak i samych gości. W tegorocznej edycji o nagrody rywalizowało ponad 60 hoteli i 6 sieci hotelowych, a poziom konkurencji był wyjątkowo wysoki. Pełne zestawienie plebiscytu i więcej szczegółów znajdziecie tutaj: Najlepsze hotele w Polsce 2026. Perełki nad morzem, w górach i w miastach. W rankingu pojawiła się także dodatkowa nagroda, a mianowicie ta od gości. Który obiekt w Polsce został doceniony przez odwiedzających? O tym w dalszej części artykułu!

Goście nie mają wątpliwości. Ten hotel to hit

W 12. kategorii - Nagroda Gości - triumfował Blue Marine Mielno. Co szczególnie imponujące, obiekt zdobył to wyróżnienie już czwarty rok z rzędu. Taki wynik jasno pokazuje, że nie chodzi o jednorazowy sukces, lecz o konsekwentnie utrzymywany wysoki poziom usług i pozytywne doświadczenia odwiedzających.

Nagroda przyznawana przez internautów ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ opiera się na realnych opiniach osób, które faktycznie korzystały z oferty hotelu. To właśnie one najlepiej oddają jakość pobytu - od standardu pokoi, przez obsługę, po atmosferę miejsca.

Blue Marine Mielno. W samym sercu wakacyjnej rozrywki

Blue Marine Mielno znajduje się w jednej z najbardziej rozpoznawalnych nadmorskich miejscowości w Polsce - w Mielnie. Kurort ten od lat uchodzi za letnią, imprezową stolicę kraju, przyciągając zarówno młodszych turystów, jak i rodziny szukające wypoczynku nad morzem.

Sam hotel oferuje nowoczesne apartamenty, często z aneksami kuchennymi, co daje gościom większą swobodę podczas pobytu. Do dyspozycji są także udogodnienia dla rodzin z dziećmi, strefy rekreacyjne oraz bliskość plaży - jednego z największych atutów lokalizacji.