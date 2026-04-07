Polski kurort zdeklasował konkurencję. To tam turyści chcą spędzić wiosnę

Kołobrzeg dominuje w rankingu Magazynu Travelist

W plebiscycie Zimowej Gwiazdy Travelist w kategorii dedykowanej nadmorskim miejscowościom to właśnie Kołobrzeg zajął pierwsze miejsce, stając się jednocześnie liderem wśród najlepszych celów podróży na wiosnę. Ten zachodniopomorski kurort zdeklasował rywali, zdobywając aż 22,74 procent wszystkich oddanych głosów.

Kołobrzeg od dłuższego czasu utrzymuje pozycję najbardziej obleganego polskiego miasta leżącego nad Bałtykiem. Wynika to z faktu, że łączy on w sobie ponad tysiącletnie dziedzictwo historyczne z rozbudowaną bazą turystyczną oraz niezwykłym mikroklimatem, który skutecznie przyciąga zarówno urlopowiczów, jak i osoby szukające wytchnienia w sanatoriach.

Miasto dumnie nosi miano największego krajowego uzdrowiska, gdzie do profesjonalnych kuracji leczniczych na co dzień wykorzystuje się naturalne bogactwa, takie jak borowina, solanka i cenne wody mineralne. Dodatkowym atutem wiosennych wyjazdów jest fakt, że to właśnie w tym okresie morskie powietrze charakteryzuje się najwyższym stężeniem jodu, co przyciąga miłośników zdrowego stylu życia.

Lista dostępnych na miejscu rozrywek jest bardzo bogata, obejmując najdłuższy deptak w Polsce, szeroką plażę, molo, zabytkową latarnię morską, a także Muzeum Oręża Polskiego i Bazylikę Mariacką. Najmłodsi turyści mogą liczyć na wizytę w Oceanarium, Mieście Myszy oraz Ukrytej Krainie, podczas gdy spacerowiczów zachwycają Mariany – charakterystyczne figurki sympatycznych mew rozmieszczone w różnych punktach miasta.

Wraz z nadejściem wiosennych miesięcy kurort błyskawicznie budzi się do życia, a lokalne kawiarnie otwierają zewnętrzne ogródki dla rosnącej liczby przechodniów na promenadzie. W tym samym czasie hotele i obiekty SPA wypuszczają pierwsze pakiety sezonowe, co tylko potwierdza, że miejscowość tętni energią przez pełne dwanaście miesięcy, a nie wyłącznie w okresie wakacyjnym.

Sopot, Gdańsk i Świnoujście docenione przez turystów

Chociaż niekwestionowanym zwycięzcą okazał się Kołobrzeg, w zestawieniu wyróżniono także inne popularne ośrodki, które warto odwiedzać niezależnie od pory roku. W gronie faworytów znalazły się takie miasta jak Sopot, Gdańsk, Świnoujście oraz Mielno. Każda z tych lokalizacji gwarantuje unikalne wrażenia – od gwarnych spacerów popularnym Monciakiem, przez odkrywanie zabytków gdańskiej starówki, aż po wypoczynek na rozległych plażach Świnoujścia i Mielna, co czyni je idealnym wyborem na wiosenny wyjazd przed letnim szczytem.

Dlaczego zestawienie Travelist ma kluczowe znaczenie w branży?

Branża turystyczna od lat traktuje ten plebiscyt jako jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł informacji o rynkowych trendach. O ostatecznych wynikach decydują wyłącznie autentyczni użytkownicy portalu, którzy na bieżąco podróżują i weryfikują jakość poszczególnych ośrodków. Taki system głosowania sprawia, że zestawienie precyzyjnie odzwierciedla realne preferencje Polaków, wskazując najbardziej pożądane kierunki oraz miejscowości najlepiej przygotowane do przyjęcia gości w nowym sezonie.

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie