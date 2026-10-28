Pościg na ulicach Sławna. Policjanci zajrzeli do plecaka 48-latka i oniemieli

Pościg za 48-latkiem w Sławnie. Mężczyzna uciekał przed policją

Wszystko wydarzyło się podczas rutynowego patrolu ulic przez mundurowych z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na nerwowe zachowanie mężczyzny na widok nadjeżdżającego radiowozu, który po krótkiej chwili zaczął uciekać.

Mundurowi błyskawicznie ruszyli w pościg za uciekinierem. 48-latek został bardzo szybko dogoniony i zatrzymany przez interweniujący patrol, nie mając szans na skuteczną ucieczkę.

- Policjanci podczas patrolowania miasta zauważyli mężczyznę, który na widok radiowozu zaczął zachowywać się nerwowo, a następnie podjął próbę ucieczki. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za nim i zatrzymali go po krótkim pościgu - relacjonuje mł. asp. Agnieszka Łukaszek z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Ponad 7 kilogramów amfetaminy w plecaku zatrzymanego 48-latka

Powód panicznej ucieczki stał się jasny tuż po ujęciu 48-latka, gdy policjanci przystąpili do kontroli jego bagażu. Wewnątrz plecaka funkcjonariusze odkryli siedem plastikowych opakowań, które były szczelnie wypełnione białym proszkiem.

Zabezpieczony materiał trafił do laboratorium, gdzie specjalistyczne analizy jednoznacznie potwierdziły przypuszczenia śledczych. Okazało się, że przejęta substancja to amfetamina o łącznej wadze 7,325 kilograma.

„W plecaku zatrzymanego znajdowało się siedem opakowań z białym proszkiem. Badania potwierdziły, że była to amfetamina o łącznej wadze ponad siedmiu kilogramów” - informuje mł. asp. Agnieszka Łukaszek.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla mężczyzny zatrzymanego w Sławnie

Po zakończeniu pierwszych czynności 48-letni mężczyzna trafił prosto do policyjnej celi. Wkrótce usłyszał od prokuratora zarzut dotyczący posiadania znacznej ilości środków psychotropowych.

Śledczy z policji oraz prokuratury zawnioskowali o izolację podejrzanego. Sąd w pełni podzielił ich argumentację i zastosował wobec 48-latka trzymiesięczny areszt tymczasowy, co oznacza, że najbliższe tygodnie spędzi on w zakładzie karnym.

Policja w Sławnie przejęła ogromną ilość narkotyków

- Dzięki czujności i szybkiej reakcji policjantów znaczna ilość nielegalnych substancji nie trafi na czarny rynek - podkreśla mł. asp. Agnieszka Łukaszek.

Przejęte środki odurzające mogły zasilić rynek i trafić do bardzo szerokiego grona odbiorców. Mundurowi zaznaczają, że ujęcie 48-latka z ponad siedmioma kilogramami amfetaminy skutecznie zablokowało wprowadzenie ogromnej partii narkotyku do obrotu. Dalsze postępowanie w tej sprawie nadzoruje prokuratura.

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