Samochód zderzył się z pociągiem. Policjanci szybko odkryli tajemnicę kierowcy

Zderzenie auta z pociągiem w Tymieniu. Brak rogatek

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 18 października, na przejeździe kolejowym w Tymieniu (powiat koszaliński). Jak informuje TVP3 Szczecin, przejazd nie był wyposażony w rogatki i oznaczono go jedynie krzyżem św. Andrzeja. Miejsce kolizji zlokalizowane jest w okolicach jednego ze sklepów przy drodze wojewódzkiej nr 165.

Kierujący samochodem osobowym wjechał na tory i zderzył się z pociągiem. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe i policję.

45-latek był trzeźwy, ale złamał zakaz prowadzenia pojazdów

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. 45-letni kierowca przeżył kolizję, a badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy.

Jednakże policyjna kontrola ujawniła poważne naruszenie przepisów.

– Podczas sprawdzania jego danych w policyjnych systemach informacyjnych funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna posiada aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych – powiedziała TVP3 Szczecin mł. asp. Paulina Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Mężczyzna został zatrzymany i będą prowadzone wobec niego dalsze czynności prawne.

Pociąg w Tymieniu odjechał z godzinnym opóźnieniem

Zderzenie spowodowało wstrzymanie ruchu kolejowego. Pociąg mógł kontynuować trasę dopiero po ponadgodzinnym postoju.

Kolizja nie wpłynęła natomiast na ruch samochodowy na pobliskiej drodze wojewódzkiej nr 165, która była cały czas przejezdna.

Niebezpieczne sytuacje na przejazdach kolejowych. Akcja "Bezpieczny przejazd" w Koszalinie

Wypadek w Tymieniu to kolejny dowód na brawurę i nieostrożność kierowców na przejazdach kolejowych. Pomimo licznych akcji informacyjnych i policyjnych, przepisy są wciąż notorycznie łamane.

Niedawno w Polsce głośno było o tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wjechała pod pociąg.

Skalę problemu pokazują też wyniki akcji "Bezpieczny przejazd", zorganizowanej niedawno przez koszalińską policję i Straż Ochrony Kolei. Podczas kontroli w Koszalinie i okolicach mundurowi odnotowali aż 36 wykroczeń na przejazdach, w tym 28 na niestrzeżonych i osiem na strzeżonych. Funkcjonariusze wystawili 28 mandatów. Kierowcy nagminnie ignorują czerwone światło, blokują przejazdy i wjeżdżają tuż przed pociągiem. Służby ostrzegają: pośpiech może kosztować życie, a samochód nie ma szans w zderzeniu z pociągiem.

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