Świeszyno Boxing Night po raz trzeci! 12 emocjonujących pojedynków i mecz Polska-Niemcy

Oliwia Kisielewska
Oliwia Kisielewska
2026-11-13 15:46

Przed kibicami boksu wieczór pełen sportowych emocji! Już w sobotę, 14 listopada, w hali widowiskowo-sportowej w Świeszynie odbędzie się trzecia edycja gali Świeszyno Boxing Night. W programie znalazło się aż 12 pojedynków, a w ringu zmierzą się reprezentanci Polski i Niemiec. Stawką rywalizacji będą pasy bokserskie.

Świeszyno Boxing Night
Autor: Świeszyno Boxing Night/ Materiały prasowe

W ringu zobaczymy zarówno młodych, obiecujących pięściarzy, jak i bardziej doświadczonych zawodników z krajowymi i międzynarodowymi osiągnięciami.

Nie zabraknie również lokalnych akcentów. Wśród zawodników zobaczymy pięściarzy z gminy Świeszyno: Julię Szewczuk, Fabiana Sobczaka i Igora Sobczaka. Szczególnie interesująco zapowiada się występ ostatniego z nich, brązowego medalisty mistrzostw Polski juniorów w 2026 roku.

Galę uświetnią także występy artystyczne i wokalne. Na miejscu pojawią się goście specjalni ze świata sportu, w tym Krzysztof Głowacki – dwukrotny mistrz świata w boksie zawodowym.

Najważniejsze informacje

  • Data: 14 listopada
  • Miejsce: Hala widowiskowo-sportowa w Świeszynie
  • Start imprezy: 17:00
  • Wstęp: Bezpłatny

Organizatorzy apelują o wcześniejsze przybycie. W ubiegłych latach hala szybko się zapełniała, a wstęp wolny co roku przyciąga komplet publiczności. Najlepiej pojawić się na miejscu już w godzinach 16:00–16:30, aby zagwarantować sobie dobre miejsca i poczuć niepowtarzalną magię tego bokserskiego wieczoru.

 

ROLKI