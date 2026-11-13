Świeszyno Boxing Night po raz trzeci! 12 emocjonujących pojedynków i mecz Polska-Niemcy

W ringu zobaczymy zarówno młodych, obiecujących pięściarzy, jak i bardziej doświadczonych zawodników z krajowymi i międzynarodowymi osiągnięciami.

Nie zabraknie również lokalnych akcentów. Wśród zawodników zobaczymy pięściarzy z gminy Świeszyno: Julię Szewczuk, Fabiana Sobczaka i Igora Sobczaka. Szczególnie interesująco zapowiada się występ ostatniego z nich, brązowego medalisty mistrzostw Polski juniorów w 2026 roku.

Galę uświetnią także występy artystyczne i wokalne. Na miejscu pojawią się goście specjalni ze świata sportu, w tym Krzysztof Głowacki – dwukrotny mistrz świata w boksie zawodowym.

Najważniejsze informacje

Data: 14 listopada

14 listopada Miejsce: Hala widowiskowo-sportowa w Świeszynie

Hala widowiskowo-sportowa w Świeszynie Start imprezy: 17:00

17:00 Wstęp: Bezpłatny

Organizatorzy apelują o wcześniejsze przybycie. W ubiegłych latach hala szybko się zapełniała, a wstęp wolny co roku przyciąga komplet publiczności. Najlepiej pojawić się na miejscu już w godzinach 16:00–16:30, aby zagwarantować sobie dobre miejsca i poczuć niepowtarzalną magię tego bokserskiego wieczoru.