Świeszyno Boxing Night po raz trzeci! 12 emocjonujących pojedynków i mecz Polska-Niemcy

W ringu zobaczymy zarówno młodych, obiecujących pięściarzy, jak i bardziej doświadczonych zawodników z krajowymi i międzynarodowymi osiągnięciami.
Nie zabraknie również lokalnych akcentów. Wśród zawodników zobaczymy pięściarzy z gminy Świeszyno: Julię Szewczuk, Fabiana Sobczaka i Igora Sobczaka. Szczególnie interesująco zapowiada się występ ostatniego z nich, brązowego medalisty mistrzostw Polski juniorów w 2026 roku.
Galę uświetnią także występy artystyczne i wokalne. Na miejscu pojawią się goście specjalni ze świata sportu, w tym Krzysztof Głowacki – dwukrotny mistrz świata w boksie zawodowym.
Najważniejsze informacje
- Data: 14 listopada
- Miejsce: Hala widowiskowo-sportowa w Świeszynie
- Start imprezy: 17:00
- Wstęp: Bezpłatny
Organizatorzy apelują o wcześniejsze przybycie. W ubiegłych latach hala szybko się zapełniała, a wstęp wolny co roku przyciąga komplet publiczności. Najlepiej pojawić się na miejscu już w godzinach 16:00–16:30, aby zagwarantować sobie dobre miejsca i poczuć niepowtarzalną magię tego bokserskiego wieczoru.