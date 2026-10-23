Szwecja odetchnie od tirów. Ciężki transport zniknie na zawsze już wkrótce

Obwodnica Szwecji w ciągu DK22 na ukończeniu

Realizacja ważnego traktu omijającego zachodniopomorską Szwecję zmierza ku finałowi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad donosi, że wykonawca zrealizował już ponad 90 procent zaplanowanych zadań, skupiając się obecnie na działaniach porządkowych i ostatnich szlifach. Zmotoryzowani lada moment zyskają pełen dostęp do tego świeżo wybudowanego odcinka.

Oddanie trasy do użytku trwale wyprowadzi gigantyczne transporty z samego serca tej niewielkiej osady. Ulga będzie szczególnie zauważalna dla osób zamieszkujących budynki zlokalizowane tuż przy dotychczasowym przebiegu DK22, ponieważ każdego dnia ich domy mijały kolumny aut ciężarowych, zmierzających przeważnie do Wielkopolski i na Pomorze Zachodnie.

Program 100 obwodnic: Ponad 4 km nowej drogi omijającej Szwecję

Nowa infrastruktura mierzy dokładnie 4,18 kilometra, przeprowadzając strumień aut po południowej stronie Szwecji. Konstrukcja zyskała parametry drogi głównej ruchu przyspieszonego (klasa GP) i posiada jedną jezdnię wpisaną w ślad krajowej „dwudziestki”. Za budowę tego odcinka odpowiada przedsiębiorstwo Budimex, które realizuje projekt z ramienia rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Oficjalne dokumenty powierzające to zadanie firmie budowlanej sygnowano w lutym 2024 roku. Koszt przeprowadzenia całej operacji inżynieryjnej wyceniono na około 60,7 miliona złotych.

Wkroczenie ciężkiego sprzętu na plac budowy nastąpiło zaraz po wydaniu decyzji ZRID w marcu 2025 roku. Teoretycznie harmonogram zakłada całkowite sfinalizowanie inwestycji dopiero na kwiecień 2027 roku, jednak kierowcy otrzymają zielone światło do przejazdu znacznie wcześniej, co stanowi doskonałą wiadomość dla całego regionu.

Most nad Piławą i infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo

Przedsięwzięcie drogowe to nie tylko wylanie asfaltu pod nowy trakt. Inżynierowie skonstruowali dodatkowo niemal 78-metrową przeprawę mostową rozciągającą się nad nurtem rzeki Piławy, a obiekt ten zaplanowano z myślą o bezpiecznych wędrówkach lokalnych zwierząt. Ponadto w krajobraz wpisano dwa wiadukty obsługujące okoliczny ruch kołowy, natomiast krańcowe punkty obwodnicy zwieńczono funkcjonalnymi rondami.

Całość wybudowanej infrastruktury diametralnie usprawni przemieszczanie się pojazdów w tym sektorze. Nowoczesne rozwiązania komunikacyjne zagwarantują bezwzględne bezpieczeństwo podróżującym, chroniąc jednocześnie życie i spokój lokalnej społeczności.

Kolejne obwodnice w planach

Ominięcie zachodniopomorskiej Szwecji wpisuje się w szerszy plan przebudowy drogi krajowej numer 22 na terenie ziemi wałeckiej. Równolegle toczą się procedury i prace dotyczące wyprowadzenia tranzytu z kolejnych miast, w tym między innymi Wałcza, Człopy oraz Rusinowa. Nadrzędnym celem tych szeroko zakrojonych działań jest uformowanie bezkolizyjnego i bezpiecznego korytarza łączącego centralne województwa z wybrzeżem.

Dla mieszkańców samej Szwecji kluczowy pozostaje jednak aspekt rychłego pożegnania się z transportem ciężarowym w centrum ich wsi. Po dekadach trzęsących się szyb, nieznośnego ryków silników i gigantycznego natężenia pojazdów, miejscowość wreszcie odzyska swój kameralny charakter, podczas gdy zmotoryzowani zyskają gwarancję szybkiego pokonania tego fragmentu DK22.

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