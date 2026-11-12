Zapowiadał powtórkę zamachu z Krakowa. Andrzej K. chwalił się w sieci przynależnością do "wyszkolonej bojówki"

Prokuratura w Koszalinie bada wpisy po zamachu w Krakowie

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie 9 listopada oficjalnie wszczęła śledztwo w tej bulwersującej sprawie. Postępowanie prowadzone jest pod kątem publicznego pochwalania przestępstwa oraz wywołania sytuacji, która stwarza przekonanie o istnieniu realnego zagrożenia dla życia wielu osób albo mienia w dużych rozmiarach.

Z ustaleń pracujących nad sprawą śledczych wynika, że 30-letni mieszkaniec Koszalina zamieścił na jednym z portali społecznościowych serię wpisów nawiązujących do krwawego zamachu w Krakowie zaledwie dzień po tej tragedii.

Andrzej K. powoływał się na zamachowca z Krakowa Michała Oksińskiego

Informacje ujawnione przez prokuraturę wskazują, że podejrzany mężczyzna w swoich publikacjach nie tylko komentował atak z 7 listopada, ale sugerował również przynależność do tej samej grupy co krakowski zamachowiec, Michał Oksiński.

Prokurator Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie wyjaśniła, że podejrzany określał wspólną organizację mianem wyszkolonej bojówki i w swoich wpisach wprost do niej nawiązywał. Mężczyzna dodawał także, iż krakowski atak stanowił dopiero pierwsze działanie tej grupy, która planuje już kolejne akcje.

Śledczy ocenili, że tego typu publikacje mogły wzbudzić przekonanie o nadchodzących nowych zagrożeniach, co z kolei wymusiło podjęcie konkretnych kroków przez funkcjonariuszy policji.

- W rezultacie wpisy wywołały czynności organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym działania prewencyjne policji mające na celu uchylenie potencjalnego zagrożenia - poinformowała prokurator.

Zatrzymany 30-latek z Koszalina usłyszał zarzuty

Po zatrzymaniu Andrzej K. usłyszał zarzuty dotyczące wywołania fałszywego przekonania o istniejącym zagrożeniu, a także publicznego pochwalania zbrodni wielokrotnego zabójstwa.

Podejrzany potwierdził w trakcie czynności, że jest autorem treści opublikowanych na portalu społecznościowym. Jednocześnie przekonywał prowadzących sprawę śledczych, że nie zamierzał wcielać swoich gróźb w życie i w rzeczywistości nie planował żadnego ataku.

- Podejrzany przyznał się do umieszczania wpisów sugerujących zamach, jednocześnie zaprzeczając, aby faktycznie zamierzał go dokonać - przekazała prok. Ewa Dziadczyk.

Sąd w Koszalinie aresztował Andrzeja K. Grozi mu 15 lat więzienia

Śledczy z prokuratury złożyli w Sądzie Rejonowym w Koszalinie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego, a skład orzekający w pełni podzielił tę argumentację.

Decyzja o tymczasowym aresztowaniu 30-letniego mężczyzny zapadła 10 listopada. Prowadzący postępowanie zwracają uwagę na wyjątkowy charakter tej sprawy, co wynika z ogromnych emocji społecznych po tragedii w Krakowie oraz samych okoliczności publikacji wpisów.

Śledztwo cały czas trwa, a za czyny zarzucane Andrzejowi K. kodeks karny przewiduje karę do 15 lat pozbawienia wolności.

Surowe konsekwencje wpisów w mediach społecznościowych

Przypadek mieszkańca Koszalina stanowi wyraźne ostrzeżenie dla wszystkich internautów korzystających z mediów społecznościowych. Wiele osób, komentując w emocjach głośne zdarzenia, błędnie zakłada, że w sieci można bezkarnie pisać wszystko. Służby tymczasem regularnie przypominają o braku pełnej anonimowości w internecie, gdzie publikowane na portalach wpisy mogą szybko doprowadzić do wszczęcia postępowania karnego.

Prowadzący sprawę śledczy uznali, że publikacje 30-latka nie stanowiły niewinnego żartu, lecz mogły zostać potraktowane jako rzeczywista zapowiedź następnych uderzeń, co zmusiło policję do działania. Dowodzi to, że organy ścigania niezwykle poważnie podchodzą nawet do treści, które w ocenie samego autora są tylko nieprzemyślanym dowcipem, prowokacją bądź wymysłem wyobraźni. Dotyczy to w szczególności sytuacji związanych z terroryzmem, aktami przemocy czy groźbami wymierzonymi w ludzkie zdrowie i życie. W takich przypadkach konsekwencje bywają niezwykle surowe i obejmują zatrzymanie, zarzuty oraz wieloletnie więzienie.

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