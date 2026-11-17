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Pracownicy znaleźli zwłoki w rowie melioracyjnym
Służby odebrały dramatyczne zawiadomienie w poniedziałek, 16 listopada, krótko po godzinie 15:00. Osoby prowadzące roboty przy rowie melioracyjnym w miejscowości Mścice zaalarmowały dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, ponieważ znaleziony przez nich w wykopie mężczyzna nie wykazywał żadnych funkcji życiowych.
W rozmowie z TVP3 Szczecin rzeczniczka koszalińskiej komendy, st. asp. Izabela Sreberska, poinformowała o błyskawicznym wysłaniu ratowników pod wskazany adres. Przybyli na miejsce policjanci potwierdzili niestety śmierć odnalezionego człowieka.
Makabrycznego odkrycia dokonano przy ulicy Południowej w Mścicach, gdzie akurat trwały roboty ziemne. Wezwany na miejsce zdarzenia zespół ratownictwa medycznego oficjalnie stwierdził zgon.
Zaginięcie 61-latka zgłoszono dzień wcześniej
Funkcjonariusze błyskawicznie połączyli to tragiczne znalezisko ze sprawą z niedzielnego wieczoru, kiedy to do komendy wpłynęło oficjalne zawiadomienie o zaginięciu 61-latka zamieszkującego gminę Będzino.
Zarówno wygląd zewnętrzny, jak i odzież zmarłego pokrywały się z informacjami przekazanymi wcześniej policji. Aby zyskać całkowitą pewność, śledczy wezwali na miejsce krewnego, który ostatecznie zidentyfikował ciało.
Prokuratura bada przyczyny śmierci mężczyzny
Czynności z udziałem prokuratora oraz funkcjonariuszy policji trwały na miejscu zdarzenia przez wiele godzin. Śledczy skrupulatnie gromadzili materiał dowodowy i zabezpieczali ślady, co ma pomóc w odtworzeniu przebiegu tragedii z udziałem 61-letniego mężczyzny.
Według doniesień „Głosu Koszalińskiego”, prokurator zarządził zabezpieczenie zwłok w celu przeprowadzenia sekcji. To właśnie badanie anatomopatologiczne wskaże bezpośrednią przyczynę zgonu mieszkańca gminy Będzino, ponieważ obecnie organy ścigania nie ujawniają żadnych bliższych informacji na ten temat.
Śledztwo w sprawie tragedii w Mścicach
Nadzór nad prowadzonym postępowaniem sprawuje Prokuratura Rejonowa. Kluczowym zadaniem śledczych jest teraz ustalenie, jak 61-latek trafił do rowu melioracyjnego oraz czy w jego śmierć zamieszane były osoby trzecie. Do tej pory służby nie podzieliły się jednak żadnymi wstępnymi wnioskami w tej sprawie.