Ewakuacja pasażera ze statku "Deutschland". Z powietrza interweniował śmigłowiec ratowniczy

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-30 19:24

Służby ratownicze przeprowadziły błyskawiczną operację na Morzu Bałtyckim. Z pokładu jednostki wycieczkowej "Deutschland" trzeba było podjąć mężczyznę, u którego wystąpiły objawy zawału serca. Do transportu pacjenta użyto wojskowego śmigłowca oraz jednostki pływającej SAR.

Silne fale morskie rozbijające się o brzeg, częściowo zakryte nakładką z mediów społecznościowych. Na nakładce widać śmigłowiec ratunkowy zbliżający się do statku wycieczkowego Deutschland na Bałtyku. Więcej o akcjach ratunkowych przeczytasz na naszym portalu.
Autor: @KluskaSebastian, Pixabay/ X (Twitter)

Dramatyczne wezwanie z wycieczkowca "Deutschland"

We wtorek, 30 czerwca, wpłynął nagły komunikat od załogi płynącego w pobliżu Darłowa statku pasażerskiego "Deutschland". Jeden z podróżnych poczuł się bardzo źle, a okoliczności wskazywały na poważne problemy kardiologiczne. Z racji odległości od brzegu, podjęto decyzję o natychmiastowej ewakuacji drogą powietrzną i morską.

Do pomocy zadysponowano maszynę lotniczą Marynarki Wojennej Rescue 511 oraz statek ratowniczy m/s Tajfun stacjonujący w MSR Darłowo.

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Wideo z ewakuacji opublikowane w mediach społecznościowych

Szczegóły interwencji przekazał Sebastian Kluska, kierujący Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa. Na swoim koncie w serwisie X umieścił krótki materiał wideo obrazujący przebieg zdarzeń.

„Akcja 228. Medevac ze statku Deutschland na wysokości Darłowa. W akcji brał udział śmigłowiec Rescue 511 Marynarki Wojennej RP oraz m/s Tajfun z MSR Darłowo.”

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Udostępniony film ukazuje moment, w którym ekipy ratownicze zbliżają się do potężnego wycieczkowca, by chwilę później przetransportować poszkodowanego na pokład unoszącej się w powietrzu maszyny.

Mężczyzna przetransportowany do placówki medycznej

Gdy tylko chory znalazł się na pokładzie śmigłowca, maszyna obrała kurs na ląd. Poszkodowany został bezpiecznie dostarczony do słupskiego szpitala, gdzie zajęli się nim specjaliści.

Uczestnicy operacji zaznaczyli, że działania przeprowadzono wyjątkowo sprawnie dzięki zgranej koordynacji pomiędzy marynarzami, ratownikami morskimi a załogą wojskową.

Zdarzenie na wodach Morza Bałtyckiego dobitnie uświadamia, jak wielką rolę odgrywa czas i doskonałe wyszkolenie służb. W momentach walki o ludzkie życie z dala od lądu liczą się ułamki sekund.

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