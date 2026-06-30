Ewakuacja pasażera ze statku "Deutschland". Z powietrza interweniował śmigłowiec ratowniczy

Dramatyczne wezwanie z wycieczkowca "Deutschland"

We wtorek, 30 czerwca, wpłynął nagły komunikat od załogi płynącego w pobliżu Darłowa statku pasażerskiego "Deutschland". Jeden z podróżnych poczuł się bardzo źle, a okoliczności wskazywały na poważne problemy kardiologiczne. Z racji odległości od brzegu, podjęto decyzję o natychmiastowej ewakuacji drogą powietrzną i morską.

Do pomocy zadysponowano maszynę lotniczą Marynarki Wojennej Rescue 511 oraz statek ratowniczy m/s Tajfun stacjonujący w MSR Darłowo.

Wideo z ewakuacji opublikowane w mediach społecznościowych

Szczegóły interwencji przekazał Sebastian Kluska, kierujący Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa. Na swoim koncie w serwisie X umieścił krótki materiał wideo obrazujący przebieg zdarzeń.

„Akcja 228. Medevac ze statku Deutschland na wysokości Darłowa. W akcji brał udział śmigłowiec Rescue 511 Marynarki Wojennej RP oraz m/s Tajfun z MSR Darłowo.”

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Udostępniony film ukazuje moment, w którym ekipy ratownicze zbliżają się do potężnego wycieczkowca, by chwilę później przetransportować poszkodowanego na pokład unoszącej się w powietrzu maszyny.

Mężczyzna przetransportowany do placówki medycznej

Gdy tylko chory znalazł się na pokładzie śmigłowca, maszyna obrała kurs na ląd. Poszkodowany został bezpiecznie dostarczony do słupskiego szpitala, gdzie zajęli się nim specjaliści.

Uczestnicy operacji zaznaczyli, że działania przeprowadzono wyjątkowo sprawnie dzięki zgranej koordynacji pomiędzy marynarzami, ratownikami morskimi a załogą wojskową.

Zdarzenie na wodach Morza Bałtyckiego dobitnie uświadamia, jak wielką rolę odgrywa czas i doskonałe wyszkolenie służb. W momentach walki o ludzkie życie z dala od lądu liczą się ułamki sekund.

Akcja 228. Medevac ze statku Deutschland na wysokości Darłowa. W akcji brał udział śmigłowiec Rescue 511 @MarWojRP oraz m/s Tajfun z MSR Darłowo. pic.twitter.com/FFhEXU4gEz— Sebastian Kluska (@KluskaSebastian) June 30, 2026