Wielki wysyp grzybów. Najwięcej zbiorów jest w tym regionie

Grzybiarze już ruszyli do lasów

Choć sierpień dopiero się rozpoczął i na prawdziwy wysyp grzybów przyjdzie jeszcze poczekać, miłośnicy leśnych wypraw już mają pierwsze powody do zadowolenia. W wielu miejscach pojawiają się grzyby, a sprzyjające warunki sprawiają, że ich liczba może w kolejnych tygodniach rosnąć.

Na podstawie danych publikowanych przez serwis sezonnagrzyby.pl w ciągu ostatnich siedmiu dni szczególnie dobrze wygląda sytuacja w powiecie koszalińskim. To właśnie tam odnotowano najwięcej zbiorów.

Powiat koszaliński na czele zestawienia

Dane z ostatnich siedmiu dni pokazują, że powiat koszaliński wyróżnia się na tle innych regionów. Zgłoszono tam 11 wpisów, które łącznie dały 14 kg grzybów. To aż 42 proc. wszystkich odnotowanych zbiorów w województwie zachodniopomorskim w analizowanym okresie. Wynik powiatu koszalińskiego wyraźnie wyróżnia się więc na tle pozostałych części regionu. Dla grzybiarzy z okolic Koszalina może to być dobry sygnał przed rozpoczęciem właściwego sezonu.

Sezon na grzyby 2026. To jeszcze nie jest szczyt

Na prawdziwy wysyp grzybów trzeba jednak jeszcze poczekać. Sierpień dopiero się rozpoczął, a największego zainteresowania grzybobraniem można spodziewać się w kolejnych tygodniach, gdy warunki w lasach będą jeszcze bardziej sprzyjające.

Duże znaczenie ma przede wszystkim wilgotność podłoża. Po opadach, przy odpowiedniej temperaturze, grzybnia może szybko zacząć wydawać kolejne owocniki. Dlatego sytuacja w lasach może zmieniać się bardzo dynamicznie.

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Gdzie najlepiej jechać teraz na grzyby?

Aktualne zgłoszenia grzybiarzy mogą być pomocną wskazówką dla osób planujących wyprawę do lasu. Warto jednak pamiętać, że występowanie grzybów może być bardzo lokalne. Nawet w obrębie jednego powiatu sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. Dane serwisu sezonnagrzyby.pl pokazują jednak, że powiat koszaliński jest obecnie jednym z miejsc, które warto obserwować. Całkiem dobrze sytuacja przedstawia się również w Wielkopolsce w powiecie złotowskim oraz w woj. kujawsko-pomorskim w powiecie toruńskim.