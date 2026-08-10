Wielki wysyp grzybów. Najwięcej zbiorów jest w tym regionie

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Grzybiarze już ruszyli do lasów
Choć sierpień dopiero się rozpoczął i na prawdziwy wysyp grzybów przyjdzie jeszcze poczekać, miłośnicy leśnych wypraw już mają pierwsze powody do zadowolenia. W wielu miejscach pojawiają się grzyby, a sprzyjające warunki sprawiają, że ich liczba może w kolejnych tygodniach rosnąć.
Na podstawie danych publikowanych przez serwis sezonnagrzyby.pl w ciągu ostatnich siedmiu dni szczególnie dobrze wygląda sytuacja w powiecie koszalińskim. To właśnie tam odnotowano najwięcej zbiorów.
Powiat koszaliński na czele zestawienia
Dane z ostatnich siedmiu dni pokazują, że powiat koszaliński wyróżnia się na tle innych regionów. Zgłoszono tam 11 wpisów, które łącznie dały 14 kg grzybów. To aż 42 proc. wszystkich odnotowanych zbiorów w województwie zachodniopomorskim w analizowanym okresie. Wynik powiatu koszalińskiego wyraźnie wyróżnia się więc na tle pozostałych części regionu. Dla grzybiarzy z okolic Koszalina może to być dobry sygnał przed rozpoczęciem właściwego sezonu.
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Na prawdziwy wysyp grzybów trzeba jednak jeszcze poczekać. Sierpień dopiero się rozpoczął, a największego zainteresowania grzybobraniem można spodziewać się w kolejnych tygodniach, gdy warunki w lasach będą jeszcze bardziej sprzyjające.
Duże znaczenie ma przede wszystkim wilgotność podłoża. Po opadach, przy odpowiedniej temperaturze, grzybnia może szybko zacząć wydawać kolejne owocniki. Dlatego sytuacja w lasach może zmieniać się bardzo dynamicznie.
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Gdzie najlepiej jechać teraz na grzyby?
Aktualne zgłoszenia grzybiarzy mogą być pomocną wskazówką dla osób planujących wyprawę do lasu. Warto jednak pamiętać, że występowanie grzybów może być bardzo lokalne. Nawet w obrębie jednego powiatu sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. Dane serwisu sezonnagrzyby.pl pokazują jednak, że powiat koszaliński jest obecnie jednym z miejsc, które warto obserwować. Całkiem dobrze sytuacja przedstawia się również w Wielkopolsce w powiecie złotowskim oraz w woj. kujawsko-pomorskim w powiecie toruńskim.