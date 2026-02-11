I Targi Koszalińskich Żłobków i Przedszkoli

Kompleksowa oferta w jednym miejscu

W targach udział weźmie 24 wystawców, w tym 20 przedszkoli i 4 żłobki. Zamiast analizować dziesiątki witryn internetowych, mieszkańcy Koszalina będą mogli zapoznać się z pełną ofertą w trakcie jednego spotkania. Wydarzenie organizowane pod hasłem "Koszalińskie żłobki i przedszkola – dobre miejsce na start!" ma na celu zgromadzenie wszystkich niezbędnych informacji w jednej przestrzeni.

Bezpośrednie spotkania z kadrą

Atutem targów jest możliwość rozmowy z dyrektorami oraz nauczycielami, którzy na co dzień opiekują się najmłodszymi mieszkańcami Koszalina. Taki bezpośredni kontakt pozwala lepiej poznać atmosferę panującą w danej instytucji oraz rozwiać wątpliwości dotyczące procesu adaptacji.

Dodatkowe atrakcje

Organizatorzy zadbali o moc atrakcji. Na miejscu pojawią się Klauni Kulki, którzy zadbają o uśmiech i animacje dla maluchów. Będzie również specjalne stanowisko do malowania buzi. W wydarzeniu udział wezmą także partnerzy i instytucje wspierające inicjatywę, w tym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie.

Kluczowe informacje o wydarzeniu:

Data: 21 lutego 2026 r. (sobota)

21 lutego 2026 r. (sobota) Godziny: 10:00–13:00

10:00–13:00 Miejsce: Sala sportowa I LO w Koszalinie

Sala sportowa I LO w Koszalinie Wstęp: Wolny

Wydarzenie organizowane jest przez Urząd Miejski w Koszalinie w związku ze zbliżającą się rekrutacją do miejskich placówek.