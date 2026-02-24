Najpiękniejsze miasto w woj. zachodnipomorskim

Które miasto jest najpiękniejsze na Pomorzu Zachodnim? To pytanie od lat wywołuje dyskusje wśród turystów i mieszkańców regionu. Tym razem o wskazanie jednego miejsca poprosiliśmy sztuczną inteligencję. Jej wybór padł na Kołobrzeg - nadmorskie miasto o tysiącletniej historii, szerokich plażach i wyjątkowym znaczeniu dla powojennych dziejów Polski.

Kołobrzeg - nie tylko plaża i molo

Kołobrzeg od lat znajduje się w czołówce najchętniej odwiedzanych miast nad Bałtykiem. Wielu turystom kojarzy się przede wszystkim z szeroką plażą i wakacyjnym tłumem. Okazuje się jednak, ze miejscowość ma do zaoferowania o wiele więcej niżeli tylko plażę i słynne molo.

To najpiękniejsze miasto na Pomorzu Zachodnim [ZDJĘCIA]

Co oferuje Kołobrzeg? Raj dla turystów i kuracjuszy

Kołobrzeg to także znane i dobrze prosperujące uzdrowisko w Polsce, do którego każdego roku przybywa mnóstwo kurajcuszy. Naturalne bogactwa – źródła solankowe oraz pokłady borowiny – zbudowały renomę miasta jako miejsca leczenia schorzeń reumatologicznych, ortopedycznych, chorób układu krążenia i dróg oddechowych. Dzielnica uzdrowiskowa, z parkami, sanatoriami i elegancką zabudową, ma zupełnie inny charakter niż gwarny port czy nadmorska promenada. To przestrzeń zaprojektowana z myślą o odpoczynku, spacerach i regeneracji.

Molo, latarnia i morska panorama

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Kołobrzegu jest molo o długości 220 metrów – najdłuższe żelbetowe molo w Polsce. Niedaleko znajduje się latarnia morska o wysokości 26 metrów. Z jej tarasu widokowego rozciąga się panorama na port, miasto i otwarte morze.

Kołobrzeg miasto z historią

Kołobrzeg należy do najstarszych miast Pomorza Zachodniego. Jego początki sięgają VIII–IX wieku, gdy w okolicach dzisiejszego Budzistowa funkcjonował gród słynący z pozyskiwania soli z naturalnych solanek. W roku 1000, podczas zjazdu gnieźnieńskiego, utworzono tu biskupstwo, co świadczyło o randze ośrodka w pierwszych latach państwa polskiego.

W średniowieczu Kołobrzeg rozwijał się jako ważny port i członek Hanzy. W kolejnych stuleciach przekształcono go w twierdzę, wielokrotnie obleganą w czasie wojen. W XIX wieku miasto zaczęło rozwijać się jako uzdrowisko, wykorzystując lecznicze solanki i borowinę.

W marcu 1945 roku, po ciężkich walkach i ogromnych zniszczeniach, w Kołobrzegu odbyły się symboliczne zaślubiny Polski z Morzem. Odbudowane po wojnie miasto dziś łączy bogatą historię z funkcją nadmorskiego kurortu i największego uzdrowiska w kraju.