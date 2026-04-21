"Kuchenne Rewolucje" w Koszalinie. Magda Gessler zmieniła znany lokal

Do Koszalina jakiś czas temu zawitała Magda Gessler, która od lat pomaga restauratorom wyjść z kryzysu i przyciągnąć nowych gości. Program "Kuchenne Rewolucje" polega bowiem na tym, że w ciągu kilku dni ekspertka analizuje problemy lokalu i wprowadza zmiany, które mają przywrócić mu popularność i rentowność. W jednym z najnowszych odcinków, który w telewizji ukaże się w czwartek 23 kwietnia 2026, na warsztat trafiła restauracja działająca wcześniej pod nazwą "Tymianek", a teraz promuje się jako "Bistro Ale Ziółko". Lokal borykał się z problemami typowymi dla wielu miejsc gastronomicznych, lecz po rewolucjach sytuacja ma wyglądać znacznie lepiej.

Nowa nazwa, nowy pomysł. Bistro "Ale Ziółko" w Koszalinie po rewolucji

Jak wspominaliśmy, po rewolucji miejsce funkcjonuje jako "Bistro Ale Ziółko". Zmiana objęła nie tylko nazwę, ale też koncepcję kulinarną. Postawiono na bardziej dopracowane menu oraz wyraźny motyw przewodni oparty na świeżych ziołach i naturalnych smakach.

Metamorfoza była kompleksowa, a w efekcie lokal zyskał zupełnie nowy charakter i ma przyciągać gości szukających świeżej, lekkiej kuchni. Poniżej prezentujemy część nowego menu przygotowanego pod okiem Magdy Gessler:

Ratatouille warzywne podawane z kaszą pęczak i skwarkami - 39 zł

Zupa koperkowa na bulionie z kaczki, podawana z pieczonym jabłkiem i koperkowymi kluskami lanymi - 25 zł

Gulasz z jelenia podawany z kotlecikami ziemniaczanym i sałatką z buraków z vinaigrette - 65 zł

Naleśnik z paschą z lodami i bitą śmietaną - 25 zł

Kotlety mielone wieprzowe, z tłuczonymi ziemniakami, cebulką i marchewką na ciepło - 39 zł

pieczeń cielęca w sosie śmietanowo-rozmarynowym, z tłuczonymi ziemniakami, skwarkami i burakami zasmażanymi - 55 zł.

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Rodzinny biznes po zmianach

Za restauracją stoi rodzinny duet - mama i syn, którzy wspólnie prowadzą lokal i odpowiadają za jego codzienne funkcjonowanie. To właśnie takie historie często pojawiają się w programie - niewielkie, lokalne biznesy z potencjałem, które potrzebują nowego kierunku.

Czy rewolucja w Koszalinie przyniesie efekt?

Program "Kuchenne Rewolucje" od lat pokazuje, że sama zmiana nazwy i menu to dopiero początek drogi. Najważniejsze jest to, czy właściciele będą w stanie utrzymać nowy standard i konsekwentnie rozwijać lokal.

Przypadek koszalińskiego lokalu "Bistro Ale Ziółko" już teraz wzbudza zainteresowanie mieszkańców i fanów programu. Ostateczna ocena, jak zawsze, należy jednak do gości - to oni zdecydują, czy rewolucja okaże się trwałym sukcesem. Poniżej znajdziecie kilka zdjęć z przeprowadzonej przez Magdę Gessler rewolucji w Koszalinie.

