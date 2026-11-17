W sprawie zaginięcia Emilii Koprowskiej nadal pozostaje wiele niewiadomych. Po tym, jak natrafiono na zwłoki kobiety, które z dużym prawdopodobieństwem należą do poszukiwanej, głos w sieci ponownie zabrał jej małżonek. Krystian Koprowski zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym poddał w wątpliwość niektóre elementy oficjalnej wersji zdarzeń. Do publikacji dołączył także wideo nagrane bezpośrednio w miejscu ujawnienia szczątków, wskazując na detale wymagające według niego skrupulatnego zbadania przez służby.

Krystian Koprowski opublikował poruszające nagranie

Małżonek zaginionej otwarcie mówi o swoich licznych wątpliwościach. W zamieszczonym w sieci poście skupił się przede wszystkim na przebiegu dotychczasowej akcji poszukiwawczej oraz na fakcie, jak długo zwłoki miały leżeć w zaroślach.

Krystian Koprowski zwrócił uwagę, że w zakrojone na szeroką skalę działania w terenie zaangażowano mnóstwo ludzi i służb, w tym psy tropiące. Mimo użycia tak dużych sił, wcześniej nie natrafiono na żaden ślad kobiety.

W akcję poszukiwawczą 37-letniej kobiety włączyło się także Biuro Rutkowski, a w działaniach osobiście brali udział detektywi Maja i Krzysztof Rutkowscy. Mimo sprawdzania nabrzeża oraz wykorzystania dodatkowego sprzętu w postaci łodzi i śmigłowca, przez długie tygodnie Emilii nie udało się znaleźć.

„Samobójstwo? Dwa miesiące w lesie? I nikt jej nie znalazł?” - napisał Krystian Koprowski w mediach społecznościowych.

W kolejnym fragmencie wpisu mężczyzna podkreślił, że na zwłoki natknął się ostatecznie przypadkowy spacerowicz. Według niego zderzenie tak intensywnych poszukiwań z przypadkowym odnalezieniem ciała budzi pytania i wymaga dokładnego zbadania.

„Nie potrafię przejść nad tym do porządku dziennego” - podkreślił w swoim wpisie.

Jednocześnie mąż 37-latki zaznaczył, że nie zna dokładnego przebiegu zdarzeń i nie obwinia konkretnych osób o doprowadzenie do śmierci żony. Nie chce jednak, aby przyjęta przez śledczych hipoteza samobójstwa oznaczała zakończenie pytań o wszystkie okoliczności tragedii.

„Ale nie zgadzam się na to, żeby wersja samobójstwa zamykała dyskusję o okolicznościach jej śmierci” - zaznaczył mężczyzna.

Sprawa Emilii Koprowskiej. Mąż wskazuje na rozbieżności w dacie odkrycia zwłok

Kolejnym wątkiem poruszonym przez Krystiana Koprowskiego są niejasności wokół dokładnej daty odnalezienia ciała. Mężczyzna ujawnił, że docierają do niego sygnały o ujawnieniu zwłok już w sobotni wieczór, podczas gdy inne przekazy medialne wskazują na niedzielę.

Małżonek zaginionej domaga się precyzyjnego określenia momentu odnalezienia ciała. Chce również wiedzieć, o której dokładnie godzinie na miejsce dotarły służby i kiedy ruszyły działania pod nadzorem prokuratora.

„Nie chcę informacji przekazywanych pocztą pantoflową. Chcę potwierdzonych faktów” - napisał w mediach społecznościowych.

W opublikowanym oświadczeniu mężczyzna zaznaczył także, że jako mąż zmarłej ma pełne prawo domagać się rzetelnych wyjaśnień dotyczących kulisów jej odejścia.

„Emilia była moją żoną. Nie jest dla mnie kolejną statystyką ani zamkniętą sprawą. Mam prawo pytać. Mam prawo oczekiwać odpowiedzi. I będę pytał, dopóki wszystkie okoliczności nie zostaną rzetelnie wyjaśnione” - zadeklarował Krystian Koprowski.

Krystian Koprowski pokazał miejsce odnalezienia zwłok i nietypowe ślady na gałęzi

Wraz z wpisem Krystian Koprowski opublikował materiał wideo zarejestrowany w miejscu ujawnienia szczątków. Na nagraniu mężczyzna prezentuje zbliżenie na część drzewa oraz jedną z gałęzi.

Autor nagrania wskazał na wysokość, na jakiej znajduje się gałąź, oraz na dwa nietypowe ślady na korze. Choć sam nie określa przyczyn ich powstania, oczekuje odpowiedzi, czy detale te zostały dokładnie sprawdzone przez śledczych.

„Spójrzcie na tę gałąź. To właśnie do niej miała być przywiązana Emilia. Znajduje się około 30 cm nad ziemią. Zatrzymuję wzrok na drewnie, widzę dwa miejsca wyglądające na otarcia, nie wiem kiedy powstały. Nie wiem, co je spowodowało, ale chcę wiedzieć, czy zostały dokładnie zbadane” - powiedział na nagraniu.

Następnie Krystian Koprowski poruszył temat trasy, którą jego żona miała przebyć tuż przed zgonem. Poddał w wątpliwość to, czy kobieta była w stanie pokonać nocą kilka kilometrów przez obcy teren, nie mając przy sobie ani latarki, ani telefonu.

„Pytam, jak miała przejść prawie 4 km nocą, bez telefonu, bez latarki, przez teren, którego nie znała. Czy dokładnie odtworzono tę drogę, czy sprawdzono wszystkie ślady?” - zapytał Krystian Koprowski.

Mężczyzna zaznaczył przy tym, że nie rzuca pod niczyim adresem oskarżeń, a brak wiedzy eksperckiej nie pozwala mu na samodzielną ocenę śladów.

„Nie potrafię ocenić tych śladów jak biegły, nie chce nikogo oskarżać. Chcę żeby każdy szczegół został wyjaśniony” - zaznaczył w opublikowanym materiale.

W końcowej części wideo mąż zaginionej po raz kolejny zwrócił uwagę na bardzo osobisty charakter całej tej tragedii.

„Czy naprawdę wszystko tutaj zostało wyjaśnione? Nadal czekam na odpowiedzi, Emilka. Nie przestanę pytać” - powiedział Krystian Koprowski.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej w Darłowie. Kalendarium wydarzeń z sierpnia

Akcja poszukiwawcza 37-letniej Emilii Koprowskiej ruszyła 30 sierpnia. Kobieta bawiła się wtedy wspólnie z mężem na organizowanym w Darłowie festiwalu muzycznym „ZEW Wydm”. Po kłótni z małżonkiem 37-latka wyszła z imprezy i wsiadła do taksówki, którą dojechała w rejon darłowskich wydm oraz hotelu. W tym miejscu ślad po niej całkowicie się urwał.

Przez następne tygodnie zaangażowani w akcję ludzie oraz służby weryfikowali kolejne tropy i przeszukiwali wytypowane miejsca. Po upływie dwóch tygodni od zniknięcia kobiety na darłowskiej plaży natrafiono na należący do niej telefon. Jak przekazywała wówczas prokuratura, zabezpieczony iPhone trafił w ręce biegłych, którym udało się częściowo odczytać dane z urządzenia.

Kolejny ważny trop pojawił się 21 września w odległości około dwóch kilometrów od punktu, w którym 37-latka opuściła taksówkę. Na terenie jednego z pól uprawnych odnaleziono wtedy dwa pęki kluczy oraz brązowy plecak należący do Emilii, co jednak nie przyniosło przełomu w trwających wciąż poszukiwaniach.

Odnaleziono ciało w Palczewicach. Prokuratura w Koszalinie o wynikach sekcji zwłok

Przełomowe dla śledztwa odkrycie miało miejsce w niedzielę 15 listopada w położonych pod Darłowem Palczewicach, gdzie spacerujący z psem rolnik natknął się na kobiece zwłoki. Na zwołanej w trybie pilnym konferencji prasowej śledczy poinformowali, że szczątki z dużym prawdopodobieństwem należą do zaginionej Emilii Koprowskiej. Przemawiały za tym m.in. zachowane fragmenty odzieży oraz rzeczy osobiste leżące obok ciała.

Wstępne ustalenia nie dawały jednak stuprocentowej pewności co do personaliów zmarłej. W celu pełnej identyfikacji niezbędne okazało się zlecenie dodatkowych analiz specjalistycznych.

Pierwsze wnioski płynące z sekcji zwłok Prokuratura Okręgowa w Koszalinie przekazała w poniedziałek. Przeprowadzone badanie nie dało jednak jednoznacznej odpowiedzi w kwestii przyczyny zgonu, ani nie potwierdziło ostatecznie, że zmarła to poszukiwana 37-latka.

„Sekcja nie wykazała jednoznacznej przyczyny śmierci. Zostały pobrane materiały do badań histopatologicznych i toksykologicznych i do badań porównawczych. Ja na ten moment nadal nie jestem w stanie powiedzieć z całą stanowczością, z całą pewnością, że jest to ciało zaginionej Emilii Koprowskiej” - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, prokurator Ewa Dziadczyk.

Śledczy przekazali jednocześnie, że najbardziej prawdopodobną przyczyną zgonu było powieszenie. Dotychczasowe wyniki sekcji zwłok wykluczają udział osób trzecich, a wstępnie określony przez biegłych czas śmierci pokrywa się z terminem zaginięcia Emilii Koprowskiej.

Kwestię tożsamości odnalezionej kobiety mają ostatecznie rozstrzygnąć szczegółowe badania porównawcze. Choć na rezultaty analiz trzeba jeszcze poczekać, prokuratura zakłada, że spłyną one szybciej niż w maksymalnym terminie jednego miesiąca.

Dopóki wyniki tych badań nie trafią na biurko śledczych, kwestia formalnej identyfikacji odnalezionych zwłok pozostaje otwarta.