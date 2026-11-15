Od wielu tygodni opinia publiczna z zapartym tchem śledzi losy zaginionej Emilii Koprowskiej z Koszalina. W niedzielę, 15 listopada, nadeszły dramatyczne informacje. W kompleksie leśnym nieopodal Darłowa odkryto ciało młodej kobiety. Mimo że procedury związane z oficjalnym potwierdzeniem tożsamości jeszcze się nie zakończyły, zgromadzone poszlaki mogą wskazywać, że najprawdopodobniej odnaleziono 37-latkę.

Prokuratura w Koszalinie ujawnia pierwsze ustalenia

Z informacji przekazanych przez prokurator Ewę Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie wynika, że stan ciała uniemożliwia błyskawiczne potwierdzenie tożsamości, jednak pozostałe zabezpieczone na miejscu ślady nie pozostawiają niemal żadnych złudzeń.

„Zwłoki są w stanie bardzo daleko posuniętego rozkładu, natomiast oględziny odzieży i oględziny przedmiotów, które znaleziono przy zwłokach pozwalają na stwierdzenie z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że jest to ciało zaginionej pani Emilii Koprowskiej” - przekazała prokurator Dziadczyk.

Służby podzieliły się również wstępnymi ustaleniami dotyczącymi okoliczności śmierci. Zmarłą odnaleziono w odległości niespełna czterech kilometrów od punktu, gdzie wcześniej leżał jej plecak.

„Na ten moment wszystko wskazuje na to, że śmierć nastąpiła na skutek powieszenia, przy czym ciało zostało zabezpieczone do sekcji i sekcja powinna odpowiedzieć na pytanie, co było faktyczną przyczyną śmierci” - dodała prokurator.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej po festiwalu w Darłowie. Co wydarzyło się 30 sierpnia?

Warto przypomnieć, że zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza trwała nieprzerwanie od początku września. 30 sierpnia, kobieta uczestniczyła wraz z mężem w darłowskim festiwalu muzycznym „ZEW Wydm”. Po kłótni z małżonkiem opuściła teren wydarzenia, później pojechała taksówką i wysiadła niedaleko hotelu oraz tamtejszych wydm, po czym wszelki ślad po niej zaginął. Wdrożone działania ratowników i śledczych z każdym kolejnym tygodniem przynosiły nowe, budzące niepokój fakty.

Telefon na plaży w Darłówku i porzucony plecak. Kluczowe ślady w sprawie Emilii Koprowskiej

Kolejne tygodnie dochodzenia przynosiły nowe poszlaki. Po upływie dwóch tygodni od zniknięcia kobiety, na plaży w Darłówku natrafiono na należący do Emilii telefon. Zabezpieczony przez śledczych telefon marki iPhone został przekazany specjalistom, którym, zgodnie z komunikatami prokuratury, udało się częściowo złamać zabezpieczenia i odczytać zapisane w pamięci dane.

Następny istotny moment w sprawie nastąpił 21 września. Na terenie pola uprawnego, oddalonego o około dwa kilometry od miejsca zakończenia kursu taksówki, natrafiono na brązowy plecak zaginionej oraz dwa pęki kluczy. Choć znaleziska te miały ogromne znaczenie dla śledczych, nie pozwoliły na zlokalizowanie samej kobiety. Funkcjonariusze policji bezustannie zwracali się o wsparcie do społeczeństwa, zaznaczając, że każda informacja jest na wagę złota.

„Praktycznie codziennie ktoś dzwoni do policjantów i przekazuje różne informacje. Każda z tych informacji jest weryfikowana, ale niestety żadna z tych wiadomości nie potwierdziła się” - podkreślała w rozmowie ze służbami prasowymi st. asp. Izabela Sreberska z KMP w Koszalinie.

Poszukiwania Emilii Koprowskiej z udziałem Mai i Krzysztofa Rutkowskich. Wersje śledczych

Losami mieszkanki Koszalina od samego początku interesowało się wiele osób w całej Polsce. Poza funkcjonariuszami policji i prokuraturą, w akcję włączyli się również Maja i Krzysztof Rutkowscy, którzy do przeczesywania terenu zaangażowali śmigłowiec oraz łodzie motorowe. Nadzór nad postępowaniem procesowym sprawuje Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, a śledczy od pierwszych dni brali pod uwagę każdy możliwy przebieg zdarzeń, począwszy od nieszczęśliwego wypadku, aż po przestępstwo z udziałem osób trzecich.

„Prokurator zleciła policji bardzo dużo czynności w tej sprawie. (...) Obecnie wszystkie hipotezy brane są pod uwagę” - informowała w trakcie poszukiwań prokurator Ewa Dziadczyk.

Krystian Koprowski potwierdza odnalezienie ciała żony. Oświadczenie biura Rutkowskich

W obliczu niedzielnego odkrycia w lesie, publicznie wypowiedział się małżonek Emilii Koprowskiej. Mężczyzna na nagraniu w mediach społecznościowych potwierdził najgorsze przypuszczenia i wyraził wdzięczność za wsparcie w dotychczasowych działaniach.

„Dzisiaj znaleźliśmy zwłoki mojej żony. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za pomoc do ostatniego dnia” - powiedział w niedzielę, 15 listopada Krystian Koprowski.

Słowa podziękowania oraz kondolencje dla pogrążonych w żałobie bliskich przekazali także Maja i Krzysztof Rutkowscy.

„W 78. dniu od zaginięcia Emilii Koprowskiej odnaleziono jej ciało. To niezwykle trudny i bolesny moment dla wszystkich, którzy przez ostatnie tygodnie z nadzieją i zaangażowaniem uczestniczyli w poszukiwaniach” - napisali w oświadczeniu.

Sekcja zwłok po odnalezieniu ciała pod Darłowem. Prokuratura bada okoliczności

Czynności prowadzone przez śledczych nadal trwają. Najważniejszym etapem będzie teraz zaplanowana sekcja zwłok, która pozwoli jednoznacznie wskazać powód zgonu. Śledczy zakładają również, że do stuprocentowego potwierdzenia tożsamości zmarłej konieczne mogą być potrzebne testy DNA.

„Nie można wykluczyć, że do potwierdzenia tożsamości kobiety potrzebne będą badania DNA. (...) Od początku brano pod uwagę różne wersje wydarzeń, w tym możliwość, że kobieta nie żyje i że ktoś mógł przyczynić się do jej śmierci. Teraz będziemy ustalać, co dokładnie się wydarzyło” - zapowiedziała prokurator Ewa Dziadczyk.