Hotele na wakacje w Polsce

Zbliżający się sezon wakacyjny sprawia, że coraz więcej Polaków zaczyna planować letni wypoczynek nad morzem i szuka odpowiedniego hotelu na urlop. W ostatnim czasie szczególnie dużo mówi się o nowym Hotelu Gołębiewski w Pobierowie, który przyciąga uwagę skalą, nowoczesnością i bogatą ofertą atrakcji. Jednocześnie jest to obiekt z wyższej półki cenowej, co sprawia, że nie każdy traktuje go jako podstawową opcję na rodzinne wakacje. W efekcie wielu turystów rozgląda się także za alternatywami, które oferują podobny standard wypoczynku, ale w bardziej przystępnych cenach.

Gigant w Pobierowie to niejedyny wybór

Gołębiewski w Pobierowie nie pojawił się w próżni - już wcześniej nad Bałtykiem działały obiekty oferujące podobny model wypoczynku, tylko na mniejszą skalę i często w bardziej przystępnych cenach. Idealnym przykładem może być m.in. hotel Senator w Dźwirzynie, czyli we wsi sołeckiej w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim. Choć skala jest tutaj nieco mniejsza niż w Gołębiewskim, nadal obiekt oferuje na przykład:

baseny i strefę wellness

zabiegi SPA

animacje i atrakcje dla rodzin

kręgielnię,

kino,

kids SPA,

zewnętrzny plac zabaw

bliskość plaży i lasów.

Będzie to więc idealny wybór dla rodzin z dziećmi, które chcą odpocząć, lecz nie mają funduszy na to, by wybrać się np. do rozsławionego giganta w Pobierowie. To także dobry wybór dla osób, które chcą zaznać luksusu, ale w mniej zatłoczonym miejscu za mniejszą cenę. Poniżej zamieszczamy galerię, w której znajdziecie fotografie zarówno hotelu Senator w Dźwirzynie, jak i Gołębiewski w Pobierowie.

Nie tylko Gołębiewski. Ten nadmorski hotel oferuje luksus bez tłumów [ZDJĘCIA]

Nowy symbol luksusu nad Bałtykiem - Gołębiewski Pobierowo

Hotel Gołębiewski Pobierowo już teraz określany jest jako największy i najbardziej spektakularny hotel nad polskim morzem. Ogromna skala obiektu, rozbudowana infrastruktura i bogata oferta atrakcji sprawiają, że to jeden z najgłośniejszych projektów turystycznych ostatnich lat. Na miejscu goście mogą liczyć na m.in.:

ogromny aquapark i strefę basenową

animacje dla dzieci i dorosłych

restauracje i strefy rozrywki

dostęp do plaży i nadmorskiej lokalizacji

szeroką ofertę SPA i wellness

kręgielnie

salę kinową.

Za tak wielkami udogodnieniami i luksusem idzie też niestety cena.

