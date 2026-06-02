Nie tylko Gołębiewski. Ten nadmorski hotel oferuje luksus bez tłumów

Anastazja Lisowska
2026-06-02 14:25

Choć Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga uwagę swoją skalą i nowoczesną ofertą, w nadmorskich kurortach wciąż działają obiekty, które łączą wysoki standard z bardziej kameralnym charakterem pobytu. Przykładem jest Senator w Dźwirzynie, gdzie luksusowe warunki, rozbudowana strefa SPA i bliskość natury tworzą alternatywę dla dużych resortów, często dostępną również w bardziej przystępnej cenie.

Zbliżający się sezon wakacyjny sprawia, że coraz więcej Polaków zaczyna planować letni wypoczynek nad morzem i szuka odpowiedniego hotelu na urlop. W ostatnim czasie szczególnie dużo mówi się o nowym Hotelu Gołębiewski w Pobierowie, który przyciąga uwagę skalą, nowoczesnością i bogatą ofertą atrakcji. Jednocześnie jest to obiekt z wyższej półki cenowej, co sprawia, że nie każdy traktuje go jako podstawową opcję na rodzinne wakacje. W efekcie wielu turystów rozgląda się także za alternatywami, które oferują podobny standard wypoczynku, ale w bardziej przystępnych cenach.

Gigant w Pobierowie to niejedyny wybór

Gołębiewski w Pobierowie nie pojawił się w próżni - już wcześniej nad Bałtykiem działały obiekty oferujące podobny model wypoczynku, tylko na mniejszą skalę i często w bardziej przystępnych cenach. Idealnym przykładem może być m.in. hotel Senator w Dźwirzynie, czyli we wsi sołeckiej w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim. Choć skala jest tutaj nieco mniejsza niż w Gołębiewskim, nadal obiekt oferuje na przykład:

  • baseny i strefę wellness
  • zabiegi SPA
  • animacje i atrakcje dla rodzin
  • kręgielnię,
  • kino,
  • kids SPA,
  • zewnętrzny plac zabaw
  • bliskość plaży i lasów.

Będzie to więc idealny wybór dla rodzin z dziećmi, które chcą odpocząć, lecz nie mają funduszy na to, by wybrać się np. do rozsławionego giganta w Pobierowie. To także dobry wybór dla osób, które chcą zaznać luksusu, ale w mniej zatłoczonym miejscu za mniejszą cenę. Poniżej zamieszczamy galerię, w której znajdziecie fotografie zarówno hotelu Senator w Dźwirzynie, jak i Gołębiewski w Pobierowie.

Nowy symbol luksusu nad Bałtykiem - Gołębiewski Pobierowo

Hotel Gołębiewski Pobierowo już teraz określany jest jako największy i najbardziej spektakularny hotel nad polskim morzem. Ogromna skala obiektu, rozbudowana infrastruktura i bogata oferta atrakcji sprawiają, że to jeden z najgłośniejszych projektów turystycznych ostatnich lat. Na miejscu goście mogą liczyć na m.in.:

  • ogromny aquapark i strefę basenową
  • animacje dla dzieci i dorosłych
  • restauracje i strefy rozrywki
  • dostęp do plaży i nadmorskiej lokalizacji
  • szeroką ofertę SPA i wellness
  • kręgielnie
  • salę kinową.

Za tak wieloma udogodnieniami i luksusem idzie też niestety cena, a więcej o kosztach pobytu w hotelu Gołębiewski w Pobierowie pisaliśmy tutaj: Ceny w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Koszt za wakacyjny weekend.

