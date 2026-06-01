Puste plaże nad Bałtykiem. Choć pogoda dopisała, ludzi zabrakło

Zaskakujący obraz nad Bałtykiem

Niedziela przyniosła nad polskie wybrzeże całkiem przyjemną aurę. Przez większą część dnia świeciło słońce, a temperatura sięgała około 17 stopni Celsjusza. Dla wielu osób to warunki wystarczające, by wybrać się na spacer brzegiem morza lub odpocząć na plaży. Tymczasem widok mógł zaskoczyć nawet stałych bywalców wybrzeża. Okazuje się, że m.in. w Dźwirzynie, plaża przy jednym z popularnych hoteli nadmorskich świeciła totalną pustką.

Pusta plaża w Dźwirzynie

Widok pustej plaży w niedzielny, słoneczny dzień może zaskakiwać, lecz przyczyn takiego zjawiska jest kilka. Koniec maja i początek czerwca wciąż pozostaje okresem przejściowym między wiosną a sezonem wakacyjnym. Wielu potencjalnych turystów czeka na wyższe temperatury oraz dłuższe urlopy przypadające na wakacje.

Nie bez znaczenia może być również chłodny wiatr od morza, który sprawia, że odczuwalna temperatura jest niższa niż wskazania termometrów. Dla części osób 17 stopni to wciąż za mało, by planować całodniowy pobyt na plaży.

Niedziele to też często dni dla rodzin, które wiele osób spędza w domach z najbliższymi i być może właśnie dlatego, odwiedzając Dźwirzyno zastaliśmy tak nietypowy widok podczas spaceru. Fotorelację znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Dźwirzyno plaża [ZDJĘCIA]

8

Cisza przed sezonowym szturmem

Zdjęcia wykonane w ostatnią majową niedzielę pokazują zupełnie inne oblicze wybrzeża niż to, które znamy z lipca i sierpnia. Puste przejścia na plażę, brak parawanów i duże wolne przestrzenie na piasku przypominają raczej wczesną wiosnę niż początek meteorologicznego lata.

Wszystko wskazuje jednak na to, że taki spokój nie potrwa długo. Wraz z nadejściem cieplejszych dni i rozpoczęciem sezonu urlopowego nadmorskie miejscowości ponownie zapełnią się turystami. Na razie jednak można było zobaczyć rzadki widok - słoneczną plażę, na której więcej było wolnego miejsca niż spacerowiczów.