Tajemnicze zaginięcie Emilii Koprowskiej w Darłowie nadal wywołuje poruszenie. 37-latka zaginęła 30 sierpnia po imprezie plenerowej „ZEN Wydm”. W sprawie pojawił się teraz istotny ślad. Służby analizują zabezpieczony telefon kobiety i sprawdzają zapisy jej rozmów, co może okazać się decydujące dla rozwikłania tej zagadki.

Nowe fakty w śledztwie. Służby sprawdzają rozmowy

Jednym z najważniejszych postępów w sprawie było odnalezienie telefonu zaginionej. Sprawdzenie jego zawartości może pomóc odtworzyć jej ostatnie chwile. Młodsza aspirant Paulina Wiśniewska z koszalińskiej Komendy Miejskiej Policji poinformowała na antenie programu "UWAGA!" TVN, że policjanci mają już dostęp do części konwersacji pani Emilii.

- Mamy dostęp do kilku konwersacji, które nawiązywała zaginiona. Jednak policjanci cały czas nie ustają w działaniach i starają się wyczytać z tego telefonu jak najwięcej

- przekazała funkcjonariuszka w rozmowie z dziennikarzami "UWAGI".

W rozmowie z redakcją "Super Expressu" przedstawicielka koszalińskiej policji precyzuje, że policja uzyskała dostęp do części konwersacji z komunikatorów, z których korzystała zaginiona. Nie ujawnia, czy chodzi o znaleziony telefon.

Rzeczy osobiste 37-latki odkryto niedaleko miejsca zaginięcia

Po odnalezieniu telefonu, 21 września natrafiono na kolejny istotny ślad. Zaledwie kilka tygodni po tym, jak 37-latka zaginęła, znaleziono jej prywatne rzeczy. Mł. asp. Paulina Wiśniewska informowała wcześniej o tym fakcie w wywiadzie dla „Super Expressu”:

- 21 września został znaleziony i zabezpieczony plecak należący do zaginionej kobiety. Rzeczy zostały znalezione około dwóch kilometrów w głąb lądu, od hotelu Jan, tam gdzie kobieta ostatni raz wysiadała z taksówki. Znaleziono tam plecak i dwa pęki kluczy.

Znalazca plecaka Emilii zabrał głos

Ekipa reporterska "UWAGI!" dotarła do mężczyzny, który odnalazł przedmioty zaginionej. Miejscowy rolnik, zrelacjonował przebieg swojego odkrycia. Z jego słów wynika, że znalezione rzeczy mogły przebywać w tym miejscu od dłuższego czasu.

- Zauważyłem, że coś leży na ziemi. Podchodząc bliżej, zobaczyłem, że to jest damski plecak. Były tam klucze od samochodu i pęk kluczy domowych. Zięć wpadł na trop, że ten plecak pasuje do tej kobiety, która zaginęła. Deszcze tutaj padały i plecak, leżąc na ziemi, był obłocony. Nie był świeżo rzucony. Widocznie leżał już tam parę dni

- relacjonował w materiale "UWAGA!" TVN.

Prokuratura włącza się w sprawę zaginionej w Darłowie

Ze względu na wagę sytuacji, 23 września prokuratura rozpoczęła formalne czynności. Śledztwo w sprawie zaginięcia Emilii prowadzi obecnie Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, co w rozmowie z „Super Expressem” potwierdziła prokurator Ewa Dziadczyk.

- W tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Koszalinie wszczęła śledztwo 23 września. Na chwilę obecną nie podajemy informacji o kierunku postępowania. Obecnie policja swoją drogą prowadzi akcję poszukiwawczą i są na bieżąco przesłuchiwane osoby, które coś wiedzą w tej sprawie. Każdy ślad jest badany i przekładany na proces w formie protokołów

- oznajmiła prokurator.

Rysopis Emilii Koprowskiej. Trwają poszukiwania 37-latki

Policjanci nie przerywają poszukiwań i proszą o wsparcie wszystkich, którzy mogą dysponować informacjami o losach zaginionej kobiety lub miejscu jej aktualnego pobytu.

Wygląd : szczupła, smukła budowa ciała, włosy w odcieniach brązu/kasztana, zielone oczy.

: szczupła, smukła budowa ciała, włosy w odcieniach brązu/kasztana, zielone oczy. Cechy charakterystyczne : tatuaż przedstawiający znak zodiaku RYBY po prawej stronie ciała oraz napis „KRYSTIAN” wytatuowany na prawym palcu/dłoni w miejscu obrączki ślubnej.

: tatuaż przedstawiający znak zodiaku RYBY po prawej stronie ciała oraz napis „KRYSTIAN” wytatuowany na prawym palcu/dłoni w miejscu obrączki ślubnej. Ubiór w momencie zaginięcia: białe spodnie jeansowe, biały t-shirt z napisem „Cherry”, czarna kurtka ze skóry oraz białe tenisówki marki „Big Star”. Kobieta miała przy sobie brązowy plecak oraz okulary w czerwonych oprawkach.

Każdy, kto widział Emilię lub posiada wiedzę o jej losie, jest proszony o kontakt z Komendą Miejską Policji w Koszalinie (ul. Słowackiego 11), pod numerem 47 78 41 543 lub dzwoniąc na numer 112.