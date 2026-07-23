Pojechałam nad Bałtyk w samym środku sezonu. Mielno świeci pustkami, a pogoda daje się we znaki

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-23 14:29

Lipiec to zazwyczaj szczytowy moment wakacji nad polskim morzem. W tym roku jednak rzeczywistość wygląda inaczej. Odwiedziłam Mielno i ze zdziwieniem odkryłam, że turystów jest jak na lekarstwo. Silny wiatr skutecznie psuje spacery, a częste opady deszczu nie pomagają.

Mielno powitało mnie silnym wiatrem i ulewą

Po dotarciu do Mielna, zamiast wakacyjnego zgiełku i tłumów, zastałam puste plaże oraz fatalną pogodę. Mimo nadziei na słoneczny spacer, aura szybko pokrzyżowała moje plany. Silny wiatr, deszcz i niska temperatura sprawiły, że środek lata przypominał jesień. Morze było bardzo niespokojne, wysokie fale rozbijały się o brzeg, a na plaży od razu dostrzegłam czerwoną flagę zakazującą kąpieli.

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Morze Bałtyckie w szczycie sezonu. Tak wygląda Mielno. Burze, deszcz i wiatr [ZDJĘCIA]

Pusta plaża w Mielnie pod pochmurnym niebem. Na miniaturach zamknięte kramy i pomnik morsa. O pogodzie pisze Eska Koszalin.
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Na plaży w Mielnie brakowało turystów

Tym, co najbardziej mnie zaskoczyło, był całkowity brak tłumów. W samym środku sezonu wakacyjnego nadmorskie kurorty takie jak Mielno zazwyczaj pękają w szwach, a tymczasem na plaży widziałam tylko pojedynczych spacerowiczów.

Zdecydowana większość urlopowiczów wędrowała w przeciwdeszczowych kurtkach, szybko uciekając do pobliskich lokali gastronomicznych, by schronić się przed opadami. W tak niesprzyjającej aurze trudno o przyjemny wypoczynek nad polskim morzem. Relację wideo z Mielna znajdziecie poniżej.

Kiedy poprawa pogody nad polskim morzem?

Zmienna aura nad Bałtykiem to chleb powszedni, ale w tym roku wyjątkowo dała się we znaki wczasowiczom. Chłód, wiatr i opady skutecznie zniechęcały do przebywania na plaży i zwiedzania nadmorskich miejscowości. Mimo wszystko prognozy na najbliższe dni napawają optymizmem. Nadchodzący tydzień lipca oraz początek sierpnia mają przynieść więcej słońca, a termometry pokażą ponad 23 stopnie, co pozwoli na przyjemniejsze korzystanie z urlopu.

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Pytanie 1 z 10
Które nadmorskie miasto było szczególnie często wybieranym kierunkiem w tamtych czasach?