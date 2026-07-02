Wjechał samochodem do jeziora! Kierowca zginął na miejscu

Śmiertelny wypadek w Wolicznie. Auto wpadło do jeziora

Do tragedii doszło tuż po godzinie 10:00. Aspirant Karolina Żych z drawskiej komendy poinformowała o nagłym opuszczeniu trasy przez auto, które wpadło prosto do jeziora Czaple Duże. Medycy błyskawicznie stwierdzili zgon kierowcy zamieszkującego teren powiatu drawskiego.

Droga krajowa nr 20 w Wolicznie całkowicie nieprzejezdna

Ratownicy kontynuują działania na miejscu wypadku. Trwa skomplikowana operacja wyciągania wraku z wody, co mocno paraliżuje przejazd. Przedstawiciele szczecińskiego oddziału GDDKiA potwierdzili całkowite zamknięcie drogi pomiędzy Węgorzynem i Drawskiem Pomorskim.

Policja wyznaczyła objazdy utrudnień na DK20

Zmotoryzowani muszą korzystać z objazdu trasą wojewódzką 151 z Węgorzyna w kierunku Łobza, a stamtąd drogą 148 w stronę Drawska Pomorskiego. Ten sam schemat dotyczy przeciwnego kierunku. Funkcjonariusze szacują, że blokada głównego szlaku utrzyma się do wczesnego popołudnia.

Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie