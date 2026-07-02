Wjechał samochodem do jeziora! Kierowca zginął na miejscu

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-07-02 13:00

Koszmarny wypadek na krajowej dwudziestce. W czwartek 2 lipca przed południem osobówka zjechała nagle z trasy i zanurzyła się w jeziorze Czaple Duże na terenie Woliczna w powiecie drawskim. Kierujący poniósł śmierć na miejscu. Trasa łącząca Węgorzyno z Drawskiem Pomorskim jest zablokowana.

Radiowóz za biało-czerwoną taśmą z napisem Policja. O wypadku w Wolicznie przeczytasz na Eska Koszalin.
Autor: Wygenerowane przez AI

Śmiertelny wypadek w Wolicznie. Auto wpadło do jeziora

Do tragedii doszło tuż po godzinie 10:00. Aspirant Karolina Żych z drawskiej komendy poinformowała o nagłym opuszczeniu trasy przez auto, które wpadło prosto do jeziora Czaple Duże. Medycy błyskawicznie stwierdzili zgon kierowcy zamieszkującego teren powiatu drawskiego.

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Droga krajowa nr 20 w Wolicznie całkowicie nieprzejezdna

Ratownicy kontynuują działania na miejscu wypadku. Trwa skomplikowana operacja wyciągania wraku z wody, co mocno paraliżuje przejazd. Przedstawiciele szczecińskiego oddziału GDDKiA potwierdzili całkowite zamknięcie drogi pomiędzy Węgorzynem i Drawskiem Pomorskim.

Policja wyznaczyła objazdy utrudnień na DK20

Zmotoryzowani muszą korzystać z objazdu trasą wojewódzką 151 z Węgorzyna w kierunku Łobza, a stamtąd drogą 148 w stronę Drawska Pomorskiego. Ten sam schemat dotyczy przeciwnego kierunku. Funkcjonariusze szacują, że blokada głównego szlaku utrzyma się do wczesnego popołudnia.

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