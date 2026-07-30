32. Pol'and'Rock Festival w Czaplinku. Uczestnicy rozbili tysiące namiotów na lotnisku Broczyno

Koncerty na 32. Pol'and'Rock Festival. Wielkie gwiazdy rocka

Tegoroczny line-up zadowoli nawet najbardziej wymagających miłośników mocnych brzmień, metalu oraz muzyki alternatywnej. Przed publicznością wystąpią absolutni ulubieńcy tłumów, do których należą między innymi Godsmack, P.O.D., Dropkick Murphys, Myslovitz, Dżem oraz Nocny Kochanek. Taki dobór artystów zapewnia uczestnikom trzy dni wypełnione niesamowitą energią i mocnymi gitarowymi riffami, które z pewnością zapiszą się w historii polskiej muzyki.

Zniecierpliwieni fani już od środy oblegają teren pod główną sceną, aby sprawdzić jakość nagłośnienia i przygotować się wokalnie do nadchodzących występów. Na każdym kroku da się wyczuć ogromne emocje, ponieważ dla wielu osób Pol'and'Rock Festival to znacznie więcej niż tylko cykliczna impreza muzyczna.

Akademia Sztuk Przepięknych w Czaplinku. Spotkania z niezwykłymi gośćmi

Koncerty i głośna muzyka stanowią zaledwie jeden z elementów bogatego programu przygotowanego dla osób odwiedzających Czaplinek. Na terenie Akademii Sztuk Przepięknych zorganizowano wyjątkowe panele dyskusyjne z wybitnymi osobowościami. Odwiedzający będą mieli okazję posłuchać aktorki Agaty Kuleszy, pięściarki Julii Szeremety oraz Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, który jako polski astronauta fascynuje młode pokolenia swoimi osiągnięciami w dziedzinie podboju kosmosu.

To specjalnie wydzielone miejsce daje uczestnikom szansę na chwilę wytchnienia od festiwalowego hałasu. Można tam wysłuchać niezwykle inspirujących opowieści życiowych oraz zadać prelegentom pytania, które rzadko pojawiają się w standardowych wywiadach telewizyjnych.

Strefy tematyczne i badania na Pol'and'Rock Festival

Wydarzenie organizowane na lotnisku Broczyno jest całkowicie otwarte dla osób w każdym wieku, począwszy od małych dzieci aż po seniorów. Przygotowano liczne strefy tematyczne, dzięki którym każdy uczestnik może spędzić czas zgodnie ze swoimi preferencjami. Rodziny z najmłodszymi korzystają ze specjalnie zabezpieczonych sektorów, a poszukujący odpoczynku mogą zrelaksować się w cieniu pobliskich drzew lub przy licznych stanowiskach gastronomicznych.

Prawdziwe oblężenie przeżywa obecnie Strefa Zdrowia, w której medycy oferują darmowe badania profilaktyczne. Festiwalowicze chętnie sprawdzają kondycję swojej tarczycy, badają wątrobę, wykonują USG jąder oraz odwiedzają gabinet doświadczonego diabetologa w celu specjalistycznej konsultacji. To fantastyczny projekt, który uświadamia, że na takich wydarzeniach ważna jest również profilaktyka zdrowotna.

Dojazd do Czaplinka i wolne miejsca parkingowe

Chociaż na teren lotniska przybyły już ogromne tłumy, sytuacja z pozostawieniem samochodu wygląda niezwykle optymistycznie. Dziennikarka relacjonująca wydarzenie dla „Super Expressu” przekazała, że kierowcy nie mają większych problemów ze znalezieniem darmowego miejsca postojowego. Przejazd przez okoliczne drogi odbywa się bardzo płynnie, a odpowiednie służby porządkowe skutecznie kierują pojazdy do wyznaczonych sektorów.

Alternatywnym i bardzo popularnym środkiem transportu na teren festiwalu pozostaje kolej. Przewoźnik Polregio przygotował dla podróżnych ponad 200 dodatkowych połączeń kolejowych, co znacznie ułatwia bezpieczny dojazd do Czaplinka oraz bezproblemowy powrót do domu po zakończeniu imprezy.

Pol'and'Rock Festival kontynuuje tradycję Przystanku Woodstock

Inicjatywa realizowana przez Jerzego Owsiaka oraz Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest obecna na polskiej scenie muzycznej nieprzerwanie od 1995 roku. Przez ponad dwie dekady impreza była znana pod nazwą Przystanek Woodstock, a jej główną bazą przez kilkanaście lat pozostawał Kostrzyn nad Odrą. Dopiero w 2021 roku organizatorzy przenieśli całe wydarzenie na teren Pomorza Zachodniego, co otworzyło przed nimi zupełnie nowe możliwości logistyczne.

Lotnisko Broczyno w Czaplinku tętni życiem

Chociaż muzyczne święto w zachodniopomorskim dopiero nabiera odpowiedniego tempa, wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z najbardziej widowiskową edycją minionych lat. Ogromna liczba rozbitych namiotów, potężna widownia, głośna muzyka oraz liczne strefy tematyczne budują klimat, którego nie da się podrobić. Wszystkie te elementy sprawiają, że lotnisko Broczyno na kilka dni zamienia się w najbardziej barwne i najgłośniejsze miejsce na mapie całego kraju.

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