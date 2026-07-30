Chwile grozy na spływie kajakowym. Silny nurt rzeki porwał 14-latkę

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-30 8:56

Nastolatki wpadły do wody po przewróceniu kajaka. Silny prąd porwał jedną z nich, a o życiu decydowały minuty. Policjanci ze szczecińskiego Oddziału Prewencji uratowali 14-letnią dziewczynkę, która znalazła się po drugiej stronie Parsęty, niedaleko zatopionego sprzętu.

Dramatyczne chwile na rzece Parsęta

We wtorkowe popołudnie na rzece Parsęcie w Kołobrzegu rozegrał się prawdziwy dramat. Miejscowi funkcjonariusze dostali sygnał o dwóch młodych osobach, które wpadły do wody w trakcie spływu kajakowego. Po dotarciu na miejsce okazało się, że jedna z nastolatek zdążyła bezpiecznie wyjść na ląd. Druga, 14-letnia dziewczynka, znalazła się po drugiej stronie rzeki, próbując opanować rwący prąd.

Siła żywiołu była na tyle duża, że dojście do nastolatki z brzegu okazało się niemożliwe. Szczęśliwie w zasięgu wzroku był inny kajak. Jeden z mundurowych wykorzystał go, by przeprawić się przez rzekę i ostatecznie dotarł do przerażonej oraz zmarzniętej dziewczynki.

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Sprawna interwencja służb na wodzie

Mundurowi bezpiecznie wydobyli nastolatkę na ląd i oddali ją pod nadzór opiekunów wycieczki. Z ustaleń wynika, że sprzęt dziewcząt został zepchnięty przez rwący prąd prosto na zwalone drzewo. Kolizja z przeszkodą spowodowała utratę równowagi, a uczestniczki spływu znalazły się w wodzie. Kapoki sprawiły, że nie zatonęły, ale jedna z nich nie mogła o własnych siłach wyrwać się ze szponów nurtu.

Odpowiednia reakcja, zimna krew i zawodowe podejście policjantów zapobiegły nieszczęściu. Ich działania pozwoliły na szybkie zakończenie niebezpiecznej sytuacji bez ofiar.

Bezpieczeństwo na spływach kajakowych to podstawa

Służby ratunkowe alarmują, że nawet niepozornie wyglądający akwen może być pełen niewidocznych pułapek, ukrytych wirów i zdradliwych nurtów. Osoby odpowiedzialne za spływy proszą o bezwzględne słuchanie instrukcji, obowiązkowe noszenie kapoków oraz dostosowywanie poziomu trudności rzeki do doświadczenia uczestników wyprawy.

Policjant płynie kajakiem po rzece. Na miniaturze obok funkcjonariusze przy zwalonym drzewie. Czytaj w Eska Koszalin.
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