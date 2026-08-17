Najpiękniejsze miasto w woj. zachodnipomorskim

Które miasto jest najpiękniejsze na Pomorzu Zachodnim? To pytanie od lat wywołuje dyskusje wśród turystów i mieszkańców regionu. Tym razem o wskazanie jednego miejsca poprosiliśmy sztuczną inteligencję. Jej wybór padł na Kołobrzeg - nadmorskie miasto o tysiącletniej historii, szerokich plażach i wyjątkowym znaczeniu dla powojennych dziejów Polski.

Kołobrzeg - nie tylko plaża i molo

Kołobrzeg od lat znajduje się w czołówce najchętniej odwiedzanych miast nad Bałtykiem. Wielu turystom kojarzy się przede wszystkim z szeroką plażą i wakacyjnym tłumem. Okazuje się jednak, ze miejscowość ma do zaoferowania o wiele więcej niżeli tylko plażę i słynne molo.

To najpiękniejsze miasto na Pomorzu Zachodnim [ZDJĘCIA]

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Kołobrzeg to raj dla turystów i kuracjuszy. Co oferuje ?

Kołobrzeg to także znane i dobrze prosperujące uzdrowisko w Polsce, do którego każdego roku przybywa mnóstwo kuracjuszy. Naturalne bogactwa – źródła solankowe oraz pokłady borowiny – zbudowały renomę miasta jako miejsca leczenia schorzeń reumatologicznych, ortopedycznych, chorób układu krążenia i dróg oddechowych. Dzielnica uzdrowiskowa, z parkami, sanatoriami i elegancką zabudową, ma zupełnie inny charakter niż gwarny port czy nadmorska promenada. To przestrzeń zaprojektowana z myślą o odpoczynku, spacerach i regeneracji.

Molo, latarnia i morska panorama

Co trzeba zobaczyć, będąc w Kołobrzegu? Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta jest molo o długości 220 metrów – najdłuższe żelbetowe molo w Polsce. Kołobrzeskie molo jest dostępne dla spacerowiczów przez całą dobę, jednak w sezonie letnim wstęp na obiekt jest płatny. Co ciekawe, darmowe wejście na molo przysługuje również wszystkim turystom, którzy mogą udokumentować opłacenie opłaty uzdrowiskowej w mieście. Niedaleko znajduje się także latarnia morska o wysokości 26 metrów. Z jej tarasu widokowego rozciąga się panorama na port, miasto i otwarte morze.

Kołobrzeg to miasto z historią

Kołobrzeg należy do najstarszych miast Pomorza Zachodniego. Jego początki sięgają VIII–IX wieku, gdy w okolicach dzisiejszego Budzistowa funkcjonował gród słynący z pozyskiwania soli z naturalnych solanek. W roku 1000, podczas zjazdu gnieźnieńskiego, utworzono tu biskupstwo, co świadczyło o randze ośrodka w pierwszych latach państwa polskiego.

W średniowieczu Kołobrzeg rozwijał się jako ważny port i członek Hanzy. W kolejnych stuleciach przekształcono go w twierdzę, wielokrotnie obleganą w czasie wojen. W XIX wieku miasto zaczęło rozwijać się jako uzdrowisko, wykorzystując lecznicze solanki i borowinę. W marcu 1945 roku, po ciężkich walkach i ogromnych zniszczeniach, w Kołobrzegu odbyły się symboliczne zaślubiny Polski z Morzem. Odbudowane po wojnie miasto dziś łączy bogatą historię z funkcją nadmorskiego kurortu i największego uzdrowiska w kraju.

Aktywny wypoczynek nie tylko nad wodą

Kołobrzeg to doskonałe miejsce dla osób, które cenią sobie aktywny wypoczynek. Miasto i jego okolice oferują rozbudowaną sieć tras rowerowych, w tym malowniczy szlak prowadzący do Ekoparku Wschodniego w Podczelu. Na miejscu funkcjonuje również wypożyczalnia rowerów, w tym specjalistycznych modeli integracyjnych, które umożliwiają zwiedzanie regionu osobom z niepełnosprawnościami.

Dla miłośników sportu przygotowano nowoczesny kompleks Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W jego skład wchodzi m.in. pełnowymiarowy basen sportowy z zapleczem rekreacyjnym, hala widowiskowo-sportowa, boiska piłkarskie ze sztuczną i naturalną murawą, siłownia, sale fitness, a nawet skatepark.

Plaże Kołobrzegu z certyfikatem Błękitnej Flagi

Nie ulega jednak wątpliwości, że najpopularniejszy sposób spędzania wolnego czasu w Kołobrzegu, szczególnie latem, tą kąpiele i plażowanie. Tutejsze plaże regularnie otrzymują prestiżowe międzynarodowe wyróżnienie - Błękitną Flagę. Ten certyfikat przyznawany jest jedynie kąpieliskom, które spełniają najwyższe standardy w zakresie czystości wody, bezpieczeństwa oraz dbałości o środowisko naturalne. To gwarancja, że wypoczynek na kołobrzeskiej plaży jest nie tylko przyjemny, ale i bezpieczny.

W 2026 roku Błękitną Flagą wyróżniono kołobrzeskie kąpieliska: Kołobrzeg Zachód „Plaża TRM”, Kołobrzeg Wschód „Bałtyk” oraz Kołobrzeg Wschód „Kamienny Szaniec”. Certyfikat otrzymała także Marina Solna Kołobrzeg.