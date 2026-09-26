Rekrutacja na studia nadal trwa. Tutaj można się zapisać

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-09-26 3:12

Mogłoby się wydawać, że wrzesień dla wielu maturzystów oznacza już koniec myślenia o rekrutacji na studia. Okazuje się jednak, że nie wszystkie uczelnie zamknęły jeszcze nabór. W części szkół wyższych nadal można znaleźć wolne miejsca i zgłosić swoją kandydaturę na rok akademicki 2026/2027. Jednym z przykładów jest Politechnika Koszalińska.

Gmach Politechniki Koszalińskiej z napisem na fasadzie i grupą studentów. O rekrutacji przeczytasz na Eska Koszalin.
Autor: Magda Wanowska-Miksa Politechnika Koszalińska, kampus przy ul. Kwiatkowskiego

Politechnika Koszalińska nadal prowadzi rekrutację

Osoby, które nie dostały się na wymarzony kierunek albo dopiero teraz zdecydowały, że chcą rozpocząć studia, mogą sprawdzić ofertę Politechniki Koszalińskiej. Uczelnia prowadzi rekrutację na semestr zimowy roku akademickiego 2026/2027. W internetowym systemie rekrutacyjnym dostępne są kierunki zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

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Na jakie kierunki można się jeszcze zapisać?

Oferta jest szeroka i obejmuje zarówno popularne kierunki techniczne, jak i studia z innych dziedzin. W systemie rekrutacyjnym można znaleźć m.in. informatykę, budownictwo, zarządzanie, pedagogikę, ekonomię, filologię angielską i germańską, europeistykę, grafikę, geodezję czy dziennikarstwo i komunikację społeczną.

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Najdroższe kierunki studiów [LISTA]

Uniwersytet Jagielloński
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Sztuczna Inteligencja w Przemyśle w Koszalinie

W ofercie Politechniki Koszalińskiej znalazł się również kierunek Sztuczna Inteligencja w Przemyśle. To propozycja dla osób zainteresowanych nowymi technologiami i rozwiązaniami, które coraz szerzej wykorzystywane są w przedsiębiorstwach. Kierunek łączy tematykę sztucznej inteligencji z przemysłem, automatyzacją i nowoczesnymi systemami wykorzystywanymi w procesach produkcyjnych

Absolwent kierunku Sztuczna Inteligencja w Przemyśle posiada wiedzę związaną z metodami przetwarzania i analizy danych przemysłowych, z zastosowaniami metod sztucznej inteligencji w przemyśle oraz metodami automatyzacji procesów produkcyjnych. [...] Absolwent jest przygotowany do kreatywnej pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji [...] - czytamy w systemie rekrutacyjnym uczelni.

To bez wątpienia jedna z bardziej współczesnych propozycji w ofercie uczelni, odpowiadająca na rosnące znaczenie AI w gospodarce.

QUIZ. Studia w czasach PRL. Egzaminy były wtedy trudniejsze!
Pytanie 1 z 12
1. W czasach PRL-u podczas rekrutacji na studia znaczenie miało m.in.:

ROLKI

Studia