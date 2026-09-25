Poczta Polska sprzedaje plecak ewakuacyjny. Znamy cenę i zawartość zestawu

Poczta Polska oferuje gotowy plecak ewakuacyjny. Zajrzeliśmy do środka

W placówkach Poczty Polskiej pojawił się nowy produkt, który ma pomóc w sytuacjach kryzysowych. Za 299 zł można kupić gotowy plecak ewakuacyjny z podstawowym wyposażeniem. To rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które chcą mieć pod ręką niezbędne przedmioty w razie konieczności nagłej ucieczki.

Kupno gotowego zestawu pozwala zaoszczędzić czas na samodzielnym zbieraniu niezbędnych rzeczy. W środku znajdziemy akcesoria przydatne podczas przemieszczania się w terenie oraz elementy pierwszej pomocy. Zdjęcia całego wyposażenia można zobaczyć w przygotowanej przez nas galerii.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Plecak ewakuacyjny z Poczty Polskiej. Oto co ma w środku

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Czy 299 zł za plecak ewakuacyjny z Poczty Polskiej to dużo?

Kwota 299 zł może dla niektórych wydawać się spora, jednak w tej cenie otrzymujemy kompletny zestaw, który zwalnia nas z obowiązku szukania poszczególnych elementów na własną rękę. Kompletowanie wyposażenia samodzielnie daje większą kontrolę, jednak gotowy produkt to przede wszystkim wygoda. To rozwiązanie dla osób ceniących czas i szybkie przygotowanie się na wypadek kryzysu.

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Wyposażenie plecaka ewakuacyjnego z Poczty Polskiej

W plecaku za niespełna 300 zł znajdziemy szereg użytecznych w kryzysowych sytuacjach przedmiotów. Są to m.in.:

gwizdek ułatwiający wezwanie pomocy,

niewielka, składana łopatka do prac w terenie ,

, podstawowa mini apteczka,

latarka czołowa zapewniająca wolne ręce,

uniwersalna i wytrzymała linka paracord,

żel antybakteryjny do utrzymania higieny bez użycia wody.

Więcej szczegółów na temat zawartości plecaka można znaleźć w naszej galerii zdjęć.

Co w razie wojny? Te przedmioty musisz mieć w domu