Poczta Polska sprzedaje plecak ewakuacyjny. Znamy cenę i zawartość zestawu

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-09-25 10:59

Szybka ucieczka z domu z najpotrzebniejszymi rzeczami? W takiej sytuacji przyda się plecak ewakuacyjny. Poczta Polska przygotowała gotowy zestaw, który można kupić w wybranych placówkach. Za 299 zł otrzymujemy komplet niezbędnych akcesoriów. Zajrzeliśmy do środka.

Poczta Polska oferuje gotowy plecak ewakuacyjny. Zajrzeliśmy do środka

W placówkach Poczty Polskiej pojawił się nowy produkt, który ma pomóc w sytuacjach kryzysowych. Za 299 zł można kupić gotowy plecak ewakuacyjny z podstawowym wyposażeniem. To rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które chcą mieć pod ręką niezbędne przedmioty w razie konieczności nagłej ucieczki.

Kupno gotowego zestawu pozwala zaoszczędzić czas na samodzielnym zbieraniu niezbędnych rzeczy. W środku znajdziemy akcesoria przydatne podczas przemieszczania się w terenie oraz elementy pierwszej pomocy. Zdjęcia całego wyposażenia można zobaczyć w przygotowanej przez nas galerii.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Plecak ewakuacyjny z Poczty Polskiej. Oto co ma w środku

Czarny plecak ewakuacyjny. Na wstawce grafika z ceną 299 zł i listą wyposażenia. Czytaj o ofercie Poczty na Eska Koszalin.
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Czy 299 zł za plecak ewakuacyjny z Poczty Polskiej to dużo?

Kwota 299 zł może dla niektórych wydawać się spora, jednak w tej cenie otrzymujemy kompletny zestaw, który zwalnia nas z obowiązku szukania poszczególnych elementów na własną rękę. Kompletowanie wyposażenia samodzielnie daje większą kontrolę, jednak gotowy produkt to przede wszystkim wygoda. To rozwiązanie dla osób ceniących czas i szybkie przygotowanie się na wypadek kryzysu.

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Wyposażenie plecaka ewakuacyjnego z Poczty Polskiej

W plecaku za niespełna 300 zł znajdziemy szereg użytecznych w kryzysowych sytuacjach przedmiotów. Są to m.in.:

  • gwizdek ułatwiający wezwanie pomocy,
  • niewielka, składana łopatka do prac w terenie,
  • podstawowa mini apteczka,
  • latarka czołowa zapewniająca wolne ręce,
  • uniwersalna i wytrzymała linka paracord,
  • żel antybakteryjny do utrzymania higieny bez użycia wody.

Więcej szczegółów na temat zawartości plecaka można znaleźć w naszej galerii zdjęć.

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