Poczta Polska sprzedaje plecak ewakuacyjny. Znamy cenę i zawartość zestawu

Spis treści
Poczta Polska oferuje gotowy plecak ewakuacyjny. Zajrzeliśmy do środka
W placówkach Poczty Polskiej pojawił się nowy produkt, który ma pomóc w sytuacjach kryzysowych. Za 299 zł można kupić gotowy plecak ewakuacyjny z podstawowym wyposażeniem. To rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które chcą mieć pod ręką niezbędne przedmioty w razie konieczności nagłej ucieczki.
Kupno gotowego zestawu pozwala zaoszczędzić czas na samodzielnym zbieraniu niezbędnych rzeczy. W środku znajdziemy akcesoria przydatne podczas przemieszczania się w terenie oraz elementy pierwszej pomocy. Zdjęcia całego wyposażenia można zobaczyć w przygotowanej przez nas galerii.
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
Plecak ewakuacyjny z Poczty Polskiej. Oto co ma w środku
Czy 299 zł za plecak ewakuacyjny z Poczty Polskiej to dużo?
Kwota 299 zł może dla niektórych wydawać się spora, jednak w tej cenie otrzymujemy kompletny zestaw, który zwalnia nas z obowiązku szukania poszczególnych elementów na własną rękę. Kompletowanie wyposażenia samodzielnie daje większą kontrolę, jednak gotowy produkt to przede wszystkim wygoda. To rozwiązanie dla osób ceniących czas i szybkie przygotowanie się na wypadek kryzysu.
Wyposażenie plecaka ewakuacyjnego z Poczty Polskiej
W plecaku za niespełna 300 zł znajdziemy szereg użytecznych w kryzysowych sytuacjach przedmiotów. Są to m.in.:
- gwizdek ułatwiający wezwanie pomocy,
- niewielka, składana łopatka do prac w terenie,
- podstawowa mini apteczka,
- latarka czołowa zapewniająca wolne ręce,
- uniwersalna i wytrzymała linka paracord,
- żel antybakteryjny do utrzymania higieny bez użycia wody.
Więcej szczegółów na temat zawartości plecaka można znaleźć w naszej galerii zdjęć.