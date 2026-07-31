Awantura na stacji w Czaplinku. 21-latek z Gdańska wyzywał mundurowych i trafił na komisariat

Awantura na stacji w Czaplinku

Incydent miał miejsce 28 lipca na terenie infrastruktury kolejowej w Czaplinku. Z relacji Straży Ochrony Kolei wynika, że jeden z pasażerów w sposób wulgarny i niezwykle napastliwy naruszał ład publiczny. Głośne okrzyki oraz seria wyzwisk mocno zaniepokoiły podróżnych, którzy w tym czasie oczekiwali na przyjazd swojego pociągu.

Ustalono ostatecznie, że sprawcą zamieszania był 21-letni mieszkaniec Gdańska, który ignorował polecenia służb. Zamiast opanować nerwy, młody mężczyzna nieustannie eskalował swoje napastliwe zachowanie względem otoczenia.

Interwencja SOK wobec 21-latka

Do akcji wkroczyli funkcjonariusze wrocławskiej Grupy Operacyjno-Interwencyjnej SOK, którzy starali się uspokoić sytuację. Ich obecność sprawiła jednak, że młody awanturnik wpadł w jeszcze większą furię. Mężczyzna obrażał strażników wulgaryzmami, utrudniając im bezpieczną realizację służbowych obowiązków.

Taki rozwój wydarzeń wymusił na mundurowych natychmiastowe sięgnięcie po środki przymusu bezpośredniego. Strażnicy sprawnie użyli siły fizycznej zgodnie z procedurami, doprowadzając do szybkiego obezwładnienia agresora.

Agresywny podróżny przekazany policji

Gdy tylko udało się spacyfikować 21-latka, strażnicy oddali go w ręce lokalnych funkcjonariuszy policji do dalszych czynności. Zatrzymany został przewieziony prosto do komisariatu w Czaplinku, gdzie wkrótce poniesie konsekwencje swojego agresywnego zachowania na peronie.

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