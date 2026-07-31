Pol'and'Rock 2026 i ceny jedzenia. Ile kosztuje schabowy, a ile frytki?

Oferta gastronomiczna na Pol'and'Rock Festival 2026

Na terenie imprezy funkcjonuje rozbudowana strefa kulinarna, oferująca szeroki wybór dań. Uczestnicy mogą zaspokoić głód zarówno szybkimi przekąskami, jak i pełnowartościowymi potrawami. Dostępne są różnorodne propozycje, w tym tradycyjne specjały znane z tego typu imprez plenerowych.

Co można zjeść na Pol'and'Rock 2026?

Wśród serwowanych potraw znajdziemy między innymi burgery, frytki, różnego rodzaju zapiekanki oraz pizzę. Miłośnicy tradycyjnych smaków mogą również skosztować klasycznych polskich dań. Na stoiskach dostępne są sycące zupy, różnorodne pierogi, a także klasyczny kotlet schabowy z dodatkami. Szczegółowe zestawienie cen znajduje się w dołączonej poniżej galerii zdjęć.

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Ceny na Pol'and'Rock 2026. Frytki za 26 zł, schabowy XXL 45 zł! [CENY]

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Lidl na terenie Pol'and'Rock Festival 2026

Dla tych, którzy szukają oszczędności, przygotowano alternatywne rozwiązanie. Na festiwalowym polu funkcjonuje supermarket Lidl, oferujący podstawowy asortyment spożywczy. Można tam zaopatrzyć się w świeże pieczywo, napoje, a także dania gotowe i drobne przekąski. Dzięki temu rozwiązaniu wielu festiwalowiczów znacząco obniża koszty wyżywienia podczas kilkudniowej imprezy. Uwaga, kolejki są dość długie!

Atmosfera i atrakcje na Pol'and'Rock 2026

Pol'and'Rock Festival to ogromne, bezpłatne wydarzenie muzyczne o międzynarodowej sławie. Każdego roku przyciąga tłumy ludzi z Polski oraz innych krajów, którzy chcą uczestniczyć w koncertach i wydarzeniach towarzyszących. Zbudowana infrastruktura przypomina żyjące własnym życiem miasteczko, pełne warsztatów i różnorodnych stref tematycznych. Aby poczuć klimat imprezy, zachęcamy do obejrzenia specjalnie przygotowanego materiału wideo.