Budka Stańczyka w Sławnie po wizycie Książula. "Mamy oblężenie"

Książulo odwiedził Budkę Stańczyka w Sławnie

Książulo od lat odwiedza lokale gastronomiczne w całej Polsce, a jego recenzje potrafią diametralnie zmienić los niewielkich punktów. Tym razem na jego trasie znalazła się Budka Stańczyka w Sławnie. Po spróbowaniu serwowanych tam dań youtuber przyznał lokalu charakterystyczną naklejkę "MUALA", która jest jego najwyższym wyróżnieniem dla miejsc oferujących wyjątkowo dobre jedzenie.

"Mamy oblężenie"

Nagranie błyskawicznie zdobyło tysiące wyświetleń i wywołało ogromne zainteresowanie internautów. Właściciele przyznali nam, że po emisji materiału przeżywają prawdziwe oblężenie. Przed budką ustawiają się kolejki klientów, a do samego Sławna przyjeżdżają osoby, które chcą przekonać się, czy kultowe hot dogi i zapiekanki rzeczywiście zasługują na ocenę Książula. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie budki z cennikiem.

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Budka Stańczyka w Sławnie po wizycie Książula

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Budka Stańczyka Sławno

Budka Stańczyka w Sławnie funkcjonuje od 1988 roku, więc to lokal z wyjątkowo długą historią. Właściciele mimo tylu lat pracy nadal mają zapał i chcą się rozwijać. Właściciek Krzysztof Stańczyk w rozmowie z nami zdradził, że jest otwarty na propozycje i ewentualną współpracę np. z kimś z innego miasta. Budka z pysznym jedzeniem znajduje się na ulicy Basztowej 17.

Czym jest naklejka "MUALA"?

Naklejka "MUALA" to znak rozpoznawczy Książula. Trafia wyłącznie do lokali, które – zdaniem youtubera – serwują jedzenie na wyjątkowo wysokim poziomie. Wśród fanów kanału stała się symbolem jakości, dlatego wiele osób planuje kulinarne wyjazdy właśnie do miejsc, które otrzymały to wyróżnienie. Po przyznaniu naklejki wiele lokali notuje wyraźny wzrost zainteresowania. Nie inaczej jest w przypadku Budki Stańczyka w Sławnie.