Baltic Drive Festival 2026. Trzy dni motoryzacyjnych emocji i koncertów w Kołobrzegu

Motoryzacja w każdej odsłonie

Podczas festiwalu odwiedzający będą mogli zobaczyć setki wyjątkowych pojazdów. Od amerykańskich muscle carów, przez europejskie klasyki, po samochody z czasów PRL. Nie zabraknie także kamperów i pojazdów podróżniczych.

Jednym z głównych punktów programu będą widowiskowe pokazy driftu, wyścigi na 1/4 mili, pokazy kaskaderskie oraz możliwość przejazdu Baltic Drift Taxi, podczas którego pasażerowie będą mogli poczuć emocje towarzyszące profesjonalnym zawodnikom.

Trzy dni pełne czystej adrenaliny

Festiwalowe bramy otwierają się każdego dnia dokładnie o godzinie 12:00 (strefa VIP rusza o 14:00). Przez cały weekend na odwiedzających czeka wystawa wyjątkowych maszyn, spektakularne kampery, spotkania ze znanymi influencerami, pokazy kaskaderskie, przejażdżki Baltic Drift Taxi, widowiska pirotechniczne oraz porywające zawody Car Audio. Dopełnieniem całości będą strefy rozrywki z konkursami i animacjami dla całych rodzin oraz bogata oferta gastronomiczna.

Freestyle motocross

Nowością tegorocznej edycji będą pokazy Freestyle Family Team. Zawodnicy mają na swoim koncie występy podczas największych wydarzeń motoryzacyjnych w kraju, w tym Drift Masters GP na Stadionie Narodowym czy Verva Street Racing. W Kołobrzegu zaprezentują spektakularne ewolucje i akrobacje motocyklowe, które należą do najbardziej widowiskowych atrakcji sportów ekstremalnych.

Najgłośniejsza strefa festiwalu

Na fanów głośnego brzmienia czeka potężna dawka basu! W ramach zawodów SPL-Wars na terenie festiwalu pojawią się najbardziej ekstremalnie nagłośnione samochody w Polsce. To idealna okazja, aby z bliska zobaczyć niesamowite projekty car audio i dosłownie na własnej skórze poczuć falę dźwiękową!

Wieczorami koncerty największych gwiazd

Wieczory podczas Baltic Drive Festival upłyną pod znakiem koncertów topowych polskich artystów oraz efektownych pokazów pirotechnicznych. Muzyczna rozpiska prezentuje się następująco:

Piątek (07.08): BROKIES, Kostek, Major SPZ

Sobota (08.08): O.S.T.R., Malik Montana, Kaz Bałagane

Niedziela (09.08): Young Igi, Sentino, Fagata

Pomarańczowa Strefa Radia ESKA

Po raz kolejny wydarzenie nakręca Radio ESKA jako patron medialny festiwalu! Na miejscu nie mogło więc zabraknąć naszej kultowej, pomarańczowej strefy, idealnego miejsca, by na chwilę złapać oddech między ryczącymi silnikami a koncertami. Wpadajcie do nas, żeby wrzucić na luz, wygrać eskowe gadżety i bawić się przy najlepszych Hitach na Czasie, które serwować będzie nasz eskowy DJ!

Autor: Baltic Drive Festival/ Materiały prasowe

Lemury...z Romanówki

Baltic Drive Festival to wyjątkowe wydarzenie, które łączy pasję do motoryzacji, potężną dawkę muzyki i moc atrakcji dla całych rodzin. Niezależnie od celu wizyty, czy jest nim ryk silników, spektakularne pokazy, koncerty ulubionych gwiazd, czy po prostu spędzenie niezapomnianego, wakacyjnego czasu nad morzem, każdego dnia można znaleźć tu coś dla siebie.

Miejsce wydarzenia: Kołobrzeg-Podczele / Nadmorski Park Kultury

[współpraca]