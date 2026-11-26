10 tys. butelek już czeka. Chcą pobić rekord Polski

Pomysł na akcję jest prosty, ale wymaga sporego zaangażowania. Organizatorzy zamierzają oddawać butelki objęte systemem kaucyjnym i w ten sposób zebrać jak największą kwotę na szczytny cel. Na początek mają już około 10 tys. własnych opakowań. To jednak nie koniec, ponieważ do inicjatywy mogą przyłączyć się również mieszkańcy.

Każdy, kto chce wesprzeć przedsięwzięcie, może przynieść swoje butelki kaucyjne. Organizatorzy zajmą się ich oddaniem, a uzyskane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym dzieciom. Wydarzenie będzie również transmitowane na żywo, dzięki czemu jego przebieg będzie można śledzić na odległość.

Zbierają dla dzieci z oddziałów onkologicznych

Najważniejszym punktem całej akcji jest oczywiście jej charytatywny wymiar. Okazuje się bowiem, że kwota, która zostanie zebrana będzie przekazana Fundacji Spełnionych Marzeń im. Tomka Osucha, która wspiera dzieci z chorobami nowotworowymi.

Akcja w Koszalinie potrwa dopóki będą butelki

Wydarzenie rozpocznie się w piątek, 4 grudnia 2026 roku, o godz. 12:00 w sklepie Kaufland przy ul. Stawisińskiego 1 w Koszalinie. Organizatorzy nie wyznaczyli jednak godziny zakończenia. Zapowiadają, że będą oddawać butelki aż do ostatniej sztuki.

W piątek zamierzają pozostać na miejscu do zamknięcia sklepu. Jeśli tego dnia nie uda się opróżnić wszystkich zgromadzonych zapasów, wrócą w kolejnych dniach. Liczą też na to, że mieszkańcy będą przynosić kolejne opakowania i w ten sposób pomogą im osiągnąć zamierzony cel.

Osoby, które nie będą mogły pojawić się na miejscu, również mogą wesprzeć inicjatywę. Organizatorzy uruchomili zbiórkę internetową tutaj.