Akcja „Poszukiwany”. 30-latek namierzony u fryzjera

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu zorganizowali kolejną odsłonę akcji „Poszukiwany”. Działania mundurowych były ukierunkowane na namierzenie osób, które ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości, oraz doprowadzenie ich do odbycia orzeczonych wyroków.

W gronie sześciu ujętych osób znalazł się 30-letni mieszkaniec powiatu wałeckiego, na którego policjanci trafili w nietypowej sytuacji. W momencie namierzenia przez służby poszukiwany mężczyzna przebywał w salonie fryzjerskim i korzystał z usług.

Zatrzymanie po wyjściu z salonu. Mężczyzna spędzi w więzieniu 2,5 roku

Z relacji mundurowych wynika, że nie zdecydowali się oni na przerwanie trwającej wizyty. Funkcjonariusze poczekali na zakończenie strzyżenia i podjęli interwencję dopiero wtedy, gdy klient był gotowy do wyjścia.

Mężczyzna został ujęty tuż po zejściu z fotela fryzjerskiego, po czym przewieziono go do policyjnej celi. Stamtąd 30-latek trafił bezpośrednio do zakładu karnego, aby odbyć zasądzoną karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Przeszukanie mieszkania 30-latka. Policjanci zabezpieczyli podejrzane substancje

Po ujęciu poszukiwanego funkcjonariusze pojechali pod adres jego zamieszkania. W trakcie przeszukania lokalu należącego do 30-latka mundurowi odnaleźli substancje, które wzbudziły ich podejrzenia.

Policjanci zabezpieczyli około 65 gramów suszu roślinnego, który wstępnie zidentyfikowano jako marihuanę, oraz 2 gramy środka przypominającego amfetaminę. Służby prowadzą dalsze czynności, które mają dokładnie określić rodzaj przejętych substancji i wyjaśnić okoliczności, w jakich mężczyzna wszedł w ich posiadanie.

Sześć osób poszukiwanych w rękach mundurowych

Operacja wałeckiej policji zakończyła się zatrzymaniem łącznie sześciu poszukiwanych osób. Wszystkie ujęte w trakcie akcji osoby ukrywały się wcześniej przed organami ścigania.

Funkcjonariusze zaznaczają, że tego typu akcje odbywają się regularnie, a ich celem jest przekazanie ukrywających się osób w ręce wymiaru sprawiedliwości. Przypadek 30-latka z Wałcza dowodzi, że nawet rutynowe wyjście do fryzjera nie chroni przed zatrzymaniem przez policję.

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