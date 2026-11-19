Znany producent zamyka fabrykę w Sławnie. Zwolnienia obejmą 184 osoby

Chodzi o zakład firmy Andrewex, który znajduje się w Sławnie w województwie zachodniopomorskim. Przedsiębiorstwo specjalizowało się w produkcji mebli z litego drewna, przeznaczonych do wyposażenia wnętrz. Był to jeden z ważniejszych pracodawców w okolicy, dlatego decyzja o zakończeniu działalności fabryki może mieć poważne konsekwencje dla lokalnego rynku pracy.

Zwolnienia grupowe obejmą 184 spośród 205 zatrudnionych osób. Oznacza to, że pracę straci niemal cała załoga zakładu. Informacja o planowanej redukcji zatrudnienia trafiła do Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie w październiku 2026 roku. Pod koniec tego samego miesiąca pracownicy otrzymali wypowiedzenia.

Co ciekawe, nie wszyscy muszą jednak definitywnie rozstać się z przedsiębiorstwem. Części załogi zaproponowano możliwość przejścia do innych zakładów należących do grupy Andrewex.

Produkowali meble dla IKEA. To był ich najważniejszy odbiorca

Andrewex to polskie przedsiębiorstwo rodzinne, które działa w branży drzewnej od 1988 roku. Przez lata rozwijało produkcję mebli i współpracowało z dużymi odbiorcami na zagranicznych rynkach. Jednym z najważniejszych partnerów biznesowych była szwedzka sieć IKEA.

Znaczenie tej współpracy dobrze pokazują dane finansowe. W 2024 roku sprzedaż realizowana na rzecz IKEA odpowiadała za 74,3 proc. przychodów Andrewex. Rok później udział ten wynosił już 66,3 proc. Oznacza to, że mimo spadku sieć nadal pozostawała kluczowym klientem przedsiębiorstwa.

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Andrewex zmienia strategię. To kolejne zamknięcie zakładu

Zamknięcie fabryki w Sławnie wiąże się ze zmianą strategii Andrewex. Firma rezygnuje z produkcji mebli z litego drewna i chce skupić się m.in. na budownictwie prefabrykowanym oraz generalnym wykonawstwie.

To już drugi zakład zamknięty przez przedsiębiorstwo w 2026 roku. Wcześniej działalność zakończyła fabryka w Żeroniczkach. Po wygaszeniu produkcji w Sławnie nieruchomość może zostać sprzedana lub przeznaczona na inwestycję logistyczno-magazynową.