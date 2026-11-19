Okoliczności towarzyszące ostatnim godzinom przed zaginięciem Emilii Koprowskiej wciąż rodzą mnóstwo pytań. Detektyw Maja Rutkowski w rozmowie z Karoliną Pajączkowską dla „Super Expressu” przedstawiła wnioski wyciągnięte z zapisów kamer oraz zeznań świadków. Według jej słów 37-latka przez kilka godzin błąkała się po Darłowie w stanie silnego zdenerwowania. Rozmówczyni wspomniała także o wrześniowych poszukiwaniach i przyznała, że jej ludzie mogli wówczas przechodzić zaledwie kilka metrów od miejsca późniejszego odnalezienia szczątków.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej po festiwalu w Darłowie. Początek wielkich poszukiwań

Do zaginięcia 37-letniej Emilii Koprowskiej doszło 30 sierpnia podczas jej pobytu z mężem na festiwalu muzycznym „ZEW Wydm” w Darłowie. Po kłótni z partnerem kobieta opuściła teren imprezy i odjechała taksówką, co zapoczątkowało trwające wiele tygodni bezskuteczne poszukiwania.

W akcję włączyły się państwowe służby, wolontariusze oraz prywatni detektywi, w tym zespół z Biura Rutkowski. Przeszukując kolejne wytypowane lokalizacje, w których mogła przebywać 37-latka, ekipy wykorzystywały śmigłowiec, łodzie oraz psy tropiące.

Szczegóły odtworzone na podstawie analizy zapisów z kamer oraz rozmów z osobami, które miały kontakt z zaginioną, Maja Rutkowski ujawniła teraz w wywiadzie dla „Super Expressu” przeprowadzonym przez Karolinę Pajączkowską.

Emilia Koprowska na nagraniach z monitoringu. Maja Rutkowski opisuje jej trasę

Z opowieści detektyw wynika, że kamery zarejestrowały zachowanie 37-latki, która chodziła po okolicy, dzwoniła i rozmawiała z napotkanymi ludźmi. Istotnym punktem w odtwarzaniu tych wydarzeń była rozmowa z taksówkarzem mająca miejsce około godziny 19.

W udzielonym wywiadzie detektyw Maja Rutkowski zrelacjonowała to zdarzenie w następujący sposób.

„Ona chodziła nerwowo, dzwoniła, rozmawiała, kamery monitoringu to złapały, mieliśmy wgląd do tych monitoringów. Rozmawiałem z tym taksówkarzem, około godz. 19:00 zobaczyła, że stoi taksówka i zapytała się że chciałaby wrócić w okolice hotelu Jan w Darłówku. (...)Tam był był jej samochód. W pobliżu tego parkingu, gdzie stał samochód był festiwal, około 200 metrów od auta. Wzięła wizytówkę od taksówkarza, pytała się ile będzie kosztowała taksówka, bo możliwe, że będzie dzwoniła do tego taksówkarza i wracała do Koszalina”.

Następne ujęcia z kamer pokazały kobietę już w sąsiedztwie hotelu Jan. Był to jeden z ostatnich punktów na jej trasie, który udało się zweryfikować dzięki nagraniom z monitoringu.

„Wysiadła przy pływalni, przy hotelu Jan, to jeszcze złapały kamery, poszła w prawo chodnikiem i ślad się urywa. To jest ostatni ślad, około godz. 20:00”

- poinformowała w rozmowie z Karoliną Pajączkowską dla „Super Expressu” Maja Rutkowski.

Duży niepokój w opowieści detektyw budzi opis zachowania 37-latki w miejscach publicznych. Jak wskazuje Maja Rutkowski, miejskie kamery uchwyciły Emilię także w innych częściach Darłowa, gdzie kobieta wyglądała na roztrzęsioną i nerwowo reagowała na to, co dzieje się wokół niej.

Siedzącą na ławce obok supermarketu kobietę dostrzegł pewien mężczyzna, który podszedł do niej i zapytał, czy potrzebuje pomocy.

Maja Rutkowski przybliżyła przebieg tego spotkania:

„Monitoring miejski wyłapał Emilię. Nikt nie zareagował. Jeden mężczyzna, kiedy siedziała na ławce przy Biedronce, zapytał się czy może w jakiś sposób pomóc. Powiedziała, że właśnie ma tutaj sprzeczkę z mężem, że jest bardzo nerwowy, żeby odjechał, żeby nie stała mu się krzywda. (...) Ona chodziła nerwowo 5 godzin pod kamerami, między ludźmi, nikt nie zareagował i to jest bardzo takie niepokojące”.

Słowa detektyw dowodzą, że 37-latka długo przebywała wśród innych ludzi, choć nie wszystkie powody jej zachowania udało się wyjaśnić. Zebrane nagrania i zeznania świadków pomogły odtworzyć jedynie fragment jej trasy, pozostawiając bez odpowiedzi kluczowe pytanie o to, co stało się po godzinie 20, gdy kobieta po raz ostatni pojawiła się w zasięgu kamer.

Ostatnie wiadomości Emilii Koprowskiej

Istotnym wątkiem w sprawie są wiadomości wysyłane przez Emilię do męża po godzinie 21. Według relacji Mai Rutkowski, 37-latka pisała w nich o silnym lęku oraz poczuciu zagrożenia, informując, że z powodu idącej za nią osoby musi porzucić swój telefon.

W rozmowie z „Super Expressem” detektyw opisała ten wątek następująco:

„Ona pisała do męża po 21, że się boi, że ktoś ją śledzi, ktoś ją goni i ona musi zostawić telefon. Jest ciemno, bardzo się boi, ale ona zostawia telefon i wtedy sygnał się urwał”.

Moment urwania się sygnału jest kluczowy dla rekonstrukcji wydarzeń poprzedzających zaginięcie. Należący do kobiety iPhone został znaleziony na plaży w Darłówku dwa tygodnie po jej zniknięciu, po czym zabezpieczony sprzęt trafił w ręce specjalistów próbujących odzyskać z niego dane.

Maja Rutkowski podzieliła się także swoją oceną zachowania zaginionej, podkreślając, że wrażenie bycia śledzoną nie musiało oznaczać, że rzeczywiście ktoś ją gonił.

„Podejrzewamy, że nikt nie szedł, ale ona sobie jak płakała w tej taksówce cały czas myślała, że śledzi ją policja. Też toczyły się sprawy w związku z opieką synka 5-letniego z pierwszym mężem pani Emilii i właśnie ten płacz i histeria była spowodowana tym, że zostaną jej odebrane prawa. Synek był wszystkim. Tym była przejęta., ale to mówią osoby, które były obok. Myślę, że ona uciekała, ale niekoniecznie przed realnymi osobami”

- wyjaśniła detektyw Maja Rutkowski w wywiadzie z Karoliną Pajączkowską.

Przedstawiona przez detektyw hipoteza bazuje, co sama podkreśliła, na wypowiedziach ludzi z otoczenia 37-latki. Te przypuszczenia nie są jednak oficjalną wersją śledczych i nie dowodzą braku realnego zagrożenia dla życia Emilii.

Biuro Rutkowski szukało Emilii Koprowskiej. Detektyw mówi o akcji z 24 września

W rozmowie z Karoliną Pajączkowską poruszono również temat akcji poszukiwawczej realizowanej przez Biuro Rutkowski. Duże emocje wzbudziło w Mai Rutkowski wspomnienie działań z 24 września, kiedy to jej ludzie przeszukiwali okolicę miejsca, gdzie 15 listopada natrafiono na ludzkie szczątki.

W tamtych działaniach brało udział około dziesięciu pracowników biura wspieranych przez psa tropiącego. Detektyw przyznała, że listopadowe odkrycie skłoniło ją do rozważań, czy podczas wrześniowej akcji ciało rzeczywiście już tam leżało.

„Byłam zła i rozczarowana, że wtedy 24 września byliśmy tak blisko. Tak naprawdę trochę to jest dla mnie nieprawdopodobne, że staliśmy przy ciele, był nasz pies tropiący, około 10 osób z naszego biura, które poszukiwały, chodziły obok, szukały w trzcinach, a w tych krzakach obok metry nas dzieliły i nie było nic czuć. I to jest zastanawiające, czy to ciało na pewno było tego 24 września”

- wyznała w rozmowie z Karoliną Pajączkowską Maja Rutkowski.

Szczątki znalezione w Palczewicach. Prokuratura o sekcji zwłok Emilii Koprowskiej

Przełom nastąpił 15 listopada w położonych nieopodal Darłowa Palczewicach, gdzie spacerujący z psem rolnik odkrył ludzkie szczątki. Obok nich leżały części ubrania oraz rzeczy osobiste wskazujące na powiązanie ze sprawą zaginionej Emilii Koprowskiej.

Chociaż śledczy od początku wskazywali na wysokie prawdopodobieństwo, że odnalezione ciało należy do poszukiwanej 37-latki, ostateczne potwierdzenie wymagało przeprowadzenia szczegółowych analiz.

Wstępne rezultaty sekcji zwłok nie dały ostatecznych odpowiedzi, o czym poinformowała prokurator Ewa Dziadczyk, pełniąca funkcję rzeczniczki Prokuratury Okręgowej w Koszalinie:

„Sekcja nie wykazała jednoznacznej przyczyny śmierci. Zostały pobrane materiały do badań histopatologicznych i toksykologicznych i do badań porównawczych. Ja na ten moment nadal nie jestem w stanie powiedzieć z całą stanowczością, z całą pewnością, że jest to ciało zaginionej Emilii Koprowskiej”.

Jednocześnie prowadzący sprawę zaznaczali, że pierwsze wnioski wskazują na śmierć przez powieszenie w czasie odpowiadającym momentowi zaginięcia, wykluczając przy tym udział osób trzecich. Na pełne rozstrzygnięcie trzeba jednak poczekać do zakończenia badań porównawczych oraz innych zleconych analiz.

Krystian Koprowski komentuje śledztwo. Mąż Emilii Koprowskiej ma wątpliwości

Swoje zastrzeżenia co do ustaleń w sprawie śmierci żony przedstawił również Krystian Koprowski. Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych wpis nawiązujący do odnalezienia ciała i wcześniejszych akcji, podkreślając, że mimo udziału wielu ludzi oraz psów tropiących poszukiwania na tym terenie długo nie przynosiły efektu.

W jednym z opublikowanych postów mężczyzna postawił otwarte pytanie.

„Samobójstwo? Dwa miesiące w lesie? I nikt jej nie znalazł?”

Mąż zaginionej zaznaczył także, że dotychczasowe ustalenia w tej sprawie są dla niego trudne do przyjęcia.

„Nie potrafię przejść nad tym do porządku dziennego”

- przekazał we wpisie Krystian Koprowski.

Jednocześnie zastrzegł, że nie narzuca własnej wersji wydarzeń i nikogo nie oskarża o przyczynienie się do tragedii. Zależy mu jednak na tym, by zakładana przez prokuraturę hipoteza o targnięciu się na życie nie zablokowała dalszego badania okoliczności śmierci Emilii.

„Ale nie zgadzam się na to, żeby wersja samobójstwa zamykała dyskusję o okolicznościach jej śmierci”

- zaznaczył mąż kobiety.

Wszystkie wątki tej tragedii wciąż wymagają dokładnego zbadania. Choć wypowiedzi Mai Rutkowski rzucają światło na ostatnie godziny przed zniknięciem 37-latki, to nadal nie wiadomo, co spotkało Emilię Koprowską po opuszczeniu zasięgu miejskich kamer.