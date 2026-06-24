Groził śmiercią najważniejszym politykom. 61-latek z Koszalina z poważnymi zarzutami

Maciej C., 61-letni mieszkaniec Koszalina, usłyszał zarzut publicznego nawoływania w internecie do zamachów na osoby piastujące najważniejsze stanowiska państwowe w kraju i za granicą. Zawiadomienie w tej sprawie wystosowała Prokuratura Okręgowa w Koszalinie.

Śledczy dowiedli, że oskarżony dopuszczał się tych czynów od 21 marca do 20 czerwca tego roku. Wtedy to w przestrzeni wirtualnej miały pojawić się jego wiadomości sugerujące pozbawienie życia prezydenta RP, szefa polskiego rządu oraz ukraińskiej głowy państwa.

Wiarygodne sygnały o łamaniu prawa dotarły do organów ścigania od koszalińskiej Komendy Miejskiej Policji. Mundurowi bacznie przyglądali się wpisom zamieszczanym w sieci, co pozwoliło im dotrzeć do człowieka odpowiedzialnego za te groźby.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, prok. Ryszard Gąsiorowski, potwierdził, że sprawcą zamieszania jest wspomniany 61-latek.

– To 61-letni Maciej C., mieszkaniec Koszalina. W środę śledczy prowadzili z nim czynności. Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na publicznym nawoływaniu za pośrednictwem sieci internetowej do pozbawienia życia z powodu przynależności politycznej osób pełniących najwyższe funkcje państwowe w kraju oraz za granicą – przekazał prokurator.

Mieszkaniec Koszalina nie przyznał się do winy

Maciej C. podczas przesłuchania odrzucił oskarżenia. Bronił się, wskazując na zły stan zdrowia, zażywanie medykamentów oraz picie alkoholu. Utrzymywał, że nie przypomina sobie umieszczania groźnych postów w sieci i sugerował, że robił to bez świadomości. Co więcej, oświadczył, że winą za swoje kłopoty obciąża urzędujących polityków.

Po przesłuchaniu 61-latek mógł wrócić do swojego mieszkania. Jednak prokurator nałożył na niego obowiązek meldowania się na komisariacie oraz zakazał mu wyjazdów poza granice Polski.

Za popełnione czyny mężczyźnie grozi kara więzienia, która może wynieść nawet 5 lat.