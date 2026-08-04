84. runda PRIME DRIFT OPEN w Koszalinie. Najlepsi drifterzy ponownie zawitają do Motoparku

Drift Open – jedna z najważniejszych serii driftingowych w Polsce

Drift Open Polish Drift Series to jedna z najdłużej organizowanych i najbardziej rozpoznawalnych lig driftingowych w kraju. Seria łączy profesjonalną sportową rywalizację z widowiskowym charakterem driftingu, przyciągając zarówno doświadczonych zawodników, jak i kibiców z całej Polski.

W sezonie 2026 zawodnicy rywalizują w trzech klasach:

PRO AM – dla kierowców rozwijających swoje umiejętności,

PRO – najwyższej klasie sportowej,

Masters – przeznaczonej dla najbardziej doświadczonych zawodników.

Oprócz klasyfikacji indywidualnych prowadzona jest także rywalizacja zespołowa w ramach Drift Open Team Championship.

W klasie Masters walka o mistrzostwo jest niezwykle wyrównana. Liderami klasyfikacji generalnej są ex aequo Mateusz Suski oraz Łukasz Pijar. Runda w Koszalinie może mieć kluczowe znaczenie w walce o końcowy triumf.

W klasie PRO prowadzi Kordian Trela Muchewicz, jednak Rafał Biej i Ernest Komorowski pozostają bardzo blisko, dlatego każdy błąd może zmienić układ tabeli.

W PRO AM liderem jest Nikodem Pałasz, ale również tutaj rywale nadal mają szanse na odwrócenie sytuacji.

Koszalin gospodarzem 84. rundy

Koszaliński Motopark od lat należy do najbardziej wymagających obiektów w kalendarzu Drift Open. Szybki i techniczny układ toru nie wybacza błędów, a jednocześnie pozwala kierowcom zaprezentować pełnię swoich umiejętności. Dynamiczne przejścia, precyzyjne strefy ocen oraz widowiskowe pojedynki sprawiają, że zawody w Koszalinie regularnie dostarczają kibicom ogromnych emocji. Tegoroczna runda ma szczególne znaczenie. Sezon wkracza w decydującą fazę i każdy zdobyty punkt może okazać się kluczowy w walce o końcowe zwycięstwo.

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Trzy dni motoryzacyjnych emocji

Weekend rozpocznie się w piątek od dodatkowych treningów, podczas których zawodnicy będą mogli dopracować ustawienia samochodów i przygotować się do rywalizacji. Sobota przyniesie oficjalne treningi oraz kwalifikacje, które ustalą układ finałowych pojedynków. Największe emocje czekają kibiców w niedzielę, kiedy zawodnicy zmierzą się w decydujących przejazdach.

Harmonogram wydarzenia

Piątek – 14 sierpnia

08:00 – otwarcie bram dla zawodników

08:00–18:00 – rejestracja i badanie techniczne

11:00–18:00 – treningi klas PRO AM, PRO i Masters

Sobota – 15 sierpnia

8:30-13:30 - treningi

14:30-19:30 - kwalifikacje

Niedziela – 16 sierpnia

9:00-12:30 - przejazdy rozgrzewkowe

13:30 – 19:30 - zawody

Transmisja Online

Jeśli nie uda Wam się dotrzeć do Motoparku Koszalin, nic straconego. Cała rywalizacja 84. rundy PRIME DRIFT OPEN będzie dostępna podczas transmisji, dzięki której nie przegapicie najważniejszych przejazdów i emocji związanych z walką o zwycięstwo.