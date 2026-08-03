Koniec I etapu Tour de Pologne. Peleton dojechał do Koszalina. Mamy zdjęcia

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-03 16:04

I etap Tour de Pologne 2026 już za nami. Peleton dotarł do mety w Koszalinie, gdzie zakończyła się pierwsza odsłona tegorocznej rywalizacji. Na trasie z Gdyni zawodnicy walczyli o pierwsze zwycięstwo i cenne sekundy w klasyfikacji, a mieszkańcy miasta mogli zobaczyć najlepszych kolarzy na żywo. Mamy zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia.

Tour de Pologne 2026 zawitał do Koszalina

Pierwszy etap tegorocznego Tour de Pologne rozpoczął się w Gdyni. Zawodnicy mieli do pokonania trasę prowadzącą przez Pomorze, a finał rywalizacji zaplanowano właśnie w Koszalinie. To wyjątkowe wydarzenie dla miasta, które po raz kolejny znalazło się na mapie jednej z największych imprez kolarskich w kraju. Od rana w Koszalinie trwały ostatnie przygotowania. Zabezpieczano trasę przejazdu, ustawiano bariery oraz przygotowywano strefy dla kibiców, którzy chcieli zobaczyć przejazd najlepszych kolarzy.

Kibice czekali na przyjazd zawodników

Mieszkańcy Koszalina i okolic licznie pojawili się przy trasie, aby zobaczyć peleton na żywo. Dla wielu osób była to okazja do poczucia atmosfery profesjonalnego kolarstwa i zobaczenia z bliska zawodników rywalizujących w jednym z najważniejszych wyścigów etapowych.

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Kto wygrał pierwszy etap Tour de Pologne 2026?

Na rozstrzygnięcie pierwszego etapu trzeba było poczekać do momentu przyjazdu peletonu na metę w Koszalinie. Kolarze walczyli nie tylko o zwycięstwo etapowe, ale także o pierwsze koszulki liderów klasyfikacji. Zwycięzcą pierwszego etapu został Jonathan Milan z teamu Lidl-Trek.

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PIERWSZY ETAP TOUR DE POLOGNE. META W KOSZALINIE [ZDJĘCIA]

Jonathan Milan w żółtej koszulce na podium w Koszalinie. O finale I etapu Tour de Pologne przeczytasz na Eska Koszalin.
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Tour de Pologne trasy wyścigu

  • Etap I Gdynia-Koszalin
  • Etap II Międzyzdroje-Szczecin
  • Etap III Gorzów Wielkopolski-Zielona Góra
  • Etap IV Żagań-Karpacz
  • Etap V Opole-Kocierz Resort
  • Etap VI Bukovina Resort-Bukowina Tatrzańska
  • Etap VII Kopalnia Soli Wieliczka jazda indywidualna na czas.

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Tour de Pologne II etap

Drugi etap Tour de Pologne 2026 rozpocznie się 4 sierpnia. Wyścig wystartuje z Międzyzdrojów, a zakończy się w Szczecinie. Kolarze będą mieli do pokonania 151 km. Jest to więc zdecydowanie mniejszy dystans niż w I etapie, gdzie do pokonania było 234 km.

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