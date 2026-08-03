Koniec I etapu Tour de Pologne. Peleton dojechał do Koszalina. Mamy zdjęcia

Tour de Pologne 2026 zawitał do Koszalina

Pierwszy etap tegorocznego Tour de Pologne rozpoczął się w Gdyni. Zawodnicy mieli do pokonania trasę prowadzącą przez Pomorze, a finał rywalizacji zaplanowano właśnie w Koszalinie. To wyjątkowe wydarzenie dla miasta, które po raz kolejny znalazło się na mapie jednej z największych imprez kolarskich w kraju. Od rana w Koszalinie trwały ostatnie przygotowania. Zabezpieczano trasę przejazdu, ustawiano bariery oraz przygotowywano strefy dla kibiców, którzy chcieli zobaczyć przejazd najlepszych kolarzy.

Kibice czekali na przyjazd zawodników

Mieszkańcy Koszalina i okolic licznie pojawili się przy trasie, aby zobaczyć peleton na żywo. Dla wielu osób była to okazja do poczucia atmosfery profesjonalnego kolarstwa i zobaczenia z bliska zawodników rywalizujących w jednym z najważniejszych wyścigów etapowych.

Kto wygrał pierwszy etap Tour de Pologne 2026?

Na rozstrzygnięcie pierwszego etapu trzeba było poczekać do momentu przyjazdu peletonu na metę w Koszalinie. Kolarze walczyli nie tylko o zwycięstwo etapowe, ale także o pierwsze koszulki liderów klasyfikacji. Zwycięzcą pierwszego etapu został Jonathan Milan z teamu Lidl-Trek.

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PIERWSZY ETAP TOUR DE POLOGNE. META W KOSZALINIE [ZDJĘCIA]

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Tour de Pologne trasy wyścigu

Etap I Gdynia-Koszalin

Etap II Międzyzdroje-Szczecin

Etap III Gorzów Wielkopolski-Zielona Góra

Etap IV Żagań-Karpacz

Etap V Opole-Kocierz Resort

Etap VI Bukovina Resort-Bukowina Tatrzańska

Etap VII Kopalnia Soli Wieliczka jazda indywidualna na czas.

Tour de Pologne II etap

Drugi etap Tour de Pologne 2026 rozpocznie się 4 sierpnia. Wyścig wystartuje z Międzyzdrojów, a zakończy się w Szczecinie. Kolarze będą mieli do pokonania 151 km. Jest to więc zdecydowanie mniejszy dystans niż w I etapie, gdzie do pokonania było 234 km.